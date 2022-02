Sfilata Elisabetta Franchi, “spazio per la Hunziker eliminato”: ecco perché

Nella prossima Fashion Week, naturalmente, tra le protagoniste ci sarà Elisabetta Franchi. Chi Magazine, a proposito della sfilata che si terrà a Milano, racconta un retroscena interessante, che sarebbe frutto del matrimonio andato in frantumi tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. In particolare, la testata diretta da Alfonso Signorini ha spiegato che la conduttrice svizzera avrebbe dovuto avere uno spazio tutto suo nel corso della sfilata di Elisabetta. Quello spazio, che sarebbe servito all’elvetica per pubblicizzare le sue creme Goovi, sarebbe però “stato eliminato”, “alla luce degli ultimi avvenimenti e forse dell’amicizia tra la Franchi e Trussardi”.

La notizia per ora non ha trovato conferma nei diretti interessati (e con ogni probabilità non la troverà nemmeno in futuro). Quel che è sicuro è che Tomaso ed Elisabetta sono legati da uno profonda amicizia. Ed è altrettanto certo che il matrimonio tra l’imprenditore bergamasco e l’ex moglie non è finito proprio a tarallucci e vino. D’altra parte se una relazione del genere arriva al capolinea, è perché si sono create crepe non superficiali. Che l’addio si sia consumato tra le frizioni lo si è capito quando Trussardi, intervistato dal Corriere della Sera, ha tuonato su Eros Ramazzotti, primo marito della Hunziker.

E Michelle che cosa ha fatto? Ha invitato il cantante romano nel suo one woman show, Michelle Impossible, dandogli persino un bacio a stampo sulla bocca in mondovisione. “Solo amici”, si è affrettata a dire l’elvetica. Ok, niente ritorno di fiamma. Il punto è che di riflesso Tomaso non ha certo fatto un figurone. Insomma, vedere l’ex moglie che davanti a milioni di persone, a poche settimane dalla fine del matrimonio, bacia, seppur in amicizia, il primo marito, non è roba facilmente digeribile.

Sulla questione hanno mugugnato in molti, che hanno ritenuto che la Hunziker potesse gestire in modo differente l’ospitata di Eros a Michelle Impossibile. A far storcere il naso pure il fatto che la conduttrice e il cantante, in più occasioni, si sono scagliati contro il gossip. Alla fine si sono ritrovati ad alimentarlo. Insomma, avere la botte piena e la moglie ubriaca non è possibile, come a dire che tenere il piede in due scarpe è sempre un esercizio che alla fine fa cascare. Dalla serie, chi ha orecchie per intendere, intenda!