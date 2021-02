Nuova attività per il cantante e il calciatore, entrati in affari con lo stilista per un locale rivoluzionario

Nuova attività extra spettacolo per Sfera Ebbasta. L’artista 28enne ha aperto insieme all’amico calciatore Andrea Petagna e allo stilista Marcelo Burlon un ristorante a Roma. Il secondo dopo quello di Milano inaugurato nel 2019. Il ristorante si chiama Healthy Color, è un “food salutare” e sarà attivo a partire da mercoledì 3 febbraio. Il locale è situato in zona Prati, in Via Leone IV 64, a due passi dalle Mura Vaticane.

Quelle milanesi e romane non saranno le uniche aperture di Healthy Color: il trio formato dal cantante, dal calciatore e dallo stilista, ha infatti in mente di creare un vero e proprio franchising. L’azienda ha programmato nuove aperture in Italia attivando un piano di espansione in grado di rafforzare il giovane brand che ha rivoluzionato il mondo dell’healthy fast food in Italia.

Dopo il lancio del primo store Milanese di Via della Moscova a fine 2019 e dopo la nuovissima apertura romana, Healthy Color si appresta a diventare una vera e propria catena, presente nelle principali città italiane e non solo, diventando un punto di riferimento del mondo dell’healthy food di qualità.

Non è escluso che Healthy Color possa arrivare anche all’estero: dunque un progetto assai ambizioso. Nel menu del ristorante tante pietanze gustose e ricercate ma soprattutto salutari. Burger di salmone, tonno, pollo al curry e fassona, poke, wrap, insalate, tartare. Non mancano i dolci come pancake e gelati a zero calorie.

Healthy Color Roma è aperto con orario continuato pure nel pomeriggio con il servizio di Healthy Bar: caffè, cappuccini colorati alla curcuma, alla barbabietola o alla spirulina, tisane, centrifughe e tante altre sfiziosità sono pronte ad accogliere i clienti nelle ore centrali della giornata.

Sfera Ebbasta, Andrea Petagna e Marcelo Burlon hanno deciso di lanciare la catena Healthy Color per offrire una valida alternativa nello scenario dei corner food. Una proposta salutare, grazie alla quale nutrirsi in modo sano quando si è costantemente di corsa. In più Healthy Color è 100% alcol free ed eco-friendly.

Sfera Ebbasta e Andrea Petagna sono amici da ragazzini. Un’amicizia che ha retto alla popolarità di entrambi e che li ha portati a diventare soci in affari.