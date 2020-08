Uomini e Donne gossip, Nilufar e Petagna? Lei sbotta: “Lasciatemi in pace”

Da giorni non si fa che parlare del presunto flirt tra Nilufar Addati, ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne, e il calciatore Andrea Petagna. Di recente la web influencer e lo sportivo sono stati avvistati in Sardegna, allo stesso tavolo al Billionarie, noto locale di Flavio Briatore. Tanto è bastato per scatenare i gossip: l’italo-persiana ha finalmente ritrovato l’amore dopo la tormentata relazione con il maestro di sci Giordano Mazzocchi conosciuto alla corte di Maria De Filippi? A quanto pare no. La 22enne ha seccamente smentito i recenti pettegolezzi sul suo profilo Instagram e si è mostrata pure piuttosto infastidita dal chiacchiericcio nato intorno alla sua amicizia con l’attaccante del Napoli. Perché per il momento si può parlare solo di un rapporto d’amicizia come ribadito da Nilufar, che continua dunque ad essere single.

Nilufar di Uomini e Donne smentisce la relazione con Andrea Petagna

“Da queste parti non c’è trippa per gatti e, oltretutto, vorrei essere libera di vivere la mia vita sociale in modo normale, come una ragazza di 20 anni, 22, tendo a presentarmi più giovane pardon. Considerando poi che è anche più inattiva degli standard, insomma… Lasciatemi in pace, grazie”, ha dichiarato Nilufar Addati su Instagram. Nessun commento, almeno per il momento, da parte di Andrea Petagna, che si gode questi giorni estivi prima di tornare sul campo. Il calciatore non è nuovo al mondo del gossip: in passato ha provato a corteggiare un’altra chiacchierata italo-persiana, l’ex gieffina Giulia Salemi. Petagna, classe 1995, è tornato single da circa un anno, ovvero da quando ha detto addio alla modella brasiliana nonché Madre Natura di Ciao Darwin Michelle Sander.

Uomini e Donne: i rapporti oggi tra Nilufar e Giordano

Dopo la fine della relazione con Giordano Mazzocchi, Nilufar di Uomini e Donne sta cercando di divertirsi con tranquillità e spensieratezza come qualsiasi 22enne. Il suo cuore è però ancora libero ma indubbiamente alla ricerca di nuove emozioni. Nilufar e Giordano sono intanto rimasti in buoni rapporti: lavorano ancora per la stessa agenzia e hanno addirittura trascorso la quarantena nello stesso appartamento. Se Nilufar ha chiarito la sua posizione sentimentale c’è mistero su quella di Mazzocchi. Stando agli ultimi pettegolezzi l’ex corteggiatore starebbe frequentando da tempo Viktorija Mihajlovic, figlia dell’allenatore del Bologna Sinisa ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi.