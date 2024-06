Sfera Ebbasta respinge fan sul palco: bufera, ecco com’è andata

Il 24 e 25 giugno Sfera Ebbasta ha riempito lo stadio San Siro con due date sold out del suo nuovo tour. Il trapper dei record conquista da anni dischi di platino e i vertici delle classifiche e, adesso, ha finalmente coronato il suo successo dando un grande show nello stadio della sua Milano. Tantissimi colleghi e amici lo hanno accompagnato durante i concerti più importanti della sua vita. Difatti, con lui si sono esibiti cantanti come Geolier, Elodie, Rkomi, Ghali e molti altri. Ma, il giorno dopo il grande evento, a far notizia è stato un incidente accaduto sul palco.

Sfera Ebbasta nella bufera: ecco cos’è successo realmente

Cos’è successo esattamente? Durante il concerto, due fan del rapper hanno invaso il palco per abbracciare il loro idolo. Sfera, inizialmente sorpreso, ha salutato il primo fan. Tuttavia, quando un secondo ragazzo è salito sul palco durante l’esibizione nel tentativo di abbracciarlo, Sfera si è irritato e lo ha respinto, chiamando la sicurezza per farlo portare via. Al termine della canzone, si è poi rivolto al suo pubblico, chiedendo per favore di non salire più sul palco soprattutto per evitare che qualcuno potesse farsi male.

“Quando vi devo dare il cinque scendo io, vi scongiuro non venitemi a ca*are il ca**o sul palco. Vi voglio bene a tutti, scenderò a darvi il cinque, però per favore basta salire sul palco, perché se si fa male qualcuno poi è colpa mia, quando in verità non è così”, ha detto. In quel momento, i 60mila spettatori a San Siro lo hanno applaudito, capendo il suo punto di vista. Tuttavia, il mondo del web non si è mostrato affatto dello stesso parere.

Difatti, il video dell'”incidente” ha fatto rapidamente il giro dei social, scatenando una vera e propria bufera contro il rapper. Gli utenti non hanno apprezzato l’atteggiamento di Sfera Ebbasta verso il suo piccolo fan, soprattutto considerando la sua giovanissima età. Molti lo hanno criticato, definendolo arrogante e ingrato, accusandolo di aver infranto il sogno di un giovane fan che desiderava solo abbracciare il suo idolo.

D’altro canto, invece, i suoi fedeli sostenitori lo hanno difeso, spiegando come possa essere pericoloso salire su un palco così grande nel bel mezzo di un concerto di quella portata. Ad ogni modo, per ora, il rapper non ha risposto alle polemiche e ha deciso di rimanere in silenzio.