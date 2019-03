Sfera Ebbasta si difende e sbotta: “Ridicolo puntare il dito contro di me”

Il trapper Sfera Ebbasta ha risposto alle critiche che ormai da mesi lo assillano

Lo hanno massacrato per mesi e mesi, dopo la tragedia della discoteca di Corinaldo, e successivamente anche rifiutato a The Voice of Italy. Dopo le parole del vincitore di X Factor, Anastasio, Sfera Ebbasta ha voluto difendersi e lo ha fatto su Instagram. Il trapper ha pubblicato delle stories in cui sbotta senza esclusione di colpi contro tutti coloro che lo hanno criticato e si è difeso. “Ragazzi non ho mai detto nulla fino ad ora“, ha esordito rivolgendosi ai fan, “sono sempre rimasto in silenzio, cercando di farmi scivolare addosso la cosa. Purtroppo però la situazione sta diventando tragica, ridicola. Sono mesi che mi sveglio, ed ogni giorno trovo il mio nome sulle pagine di qualche giornale, o nei servizi dei telegiornali, dove vengo diffamato gratuitamente“. Delle dichiarazioni importanti quelle del trapper che in molti aspettavano ormai da settimane, sin da quando dalla tragedia di Ancona giornali e siti web si sono scatenati contro Sfera Ebbasta.

Sfera Ebbasta si difende sui social: “Diffamato gratuitamente”

Tra le accuse più grandi a cui è stato sottoposto Sfera Ebbasta, c’era quella di incitare i più giovani all’uso di droghe, attraverso i testi delle sue canzoni. “Vengono presi di mira i miei testi. […] Ma quando mai? Quando mai ho detto che è giusto drogarsi? Quando mai vi ho detto di fare una determinata cosa piuttosto che un’altra? Non l’ho mai fatto“, ha specificato il trapper. “Io ho solo parlato di me stesso, di quello che ho fatto io e di quello che è stata la mia vita. Non mi sono mai nascosto dietro un dito. Quello che dovevo dire l’ho detto, quello che dovevo fare l’ho fatto“. Infine, il video si è concluso con un accorato appello: “Però mi sembra ridicolo adesso puntare sempre il dito contro di me, mettersi a dire che Sfera Ebbasta è il demonio, che Sfera Ebbasta incita alla droga ed è un cattivo esempio per i ragazzini“.

Anastasio vs Sfera Ebbasta? Cosa ha detto il vincitore di X Factor

Non solo musica, Sfera Ebbasta è al centro di gossip e bufere della rete. L’ultima in ordine di tempo riguarda le dichiarazioni che Anastasio ha fatto sul trapper. “Ma io non ce l’ho mica con i rapper o i trapper, piuttosto me la prendo con i genitori che non si accorgono che i loro figli non hanno più modelli positivi con cui confrontarsi”, ha commentato il rapper.