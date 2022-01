Sfera Ebbasta presto papà: il rapper svela sesso e nome del bebè

By

Cicogna in volo per il famoso cantante, che allarga la famiglia con la sua Angelina

Sfera Ebbasta pronto a diventare padre per la prima volta. Angelina Lacour, la compagna del cantante, è in dolce attesa. Dopo aver svelato la gravidanza qualche settimana fa la coppia ha annunciato con un gender reveal party il sesso del bebè e il suo nome.

Gionata Boschetti – questo il vero nome del rapper – è in attesa di un maschietto che si chiamerà Gabriel. La festa è stata organizzata in un locale di Milano, tra una pioggia di palloncini azzurri, biscotti con la lettera G disegnata sopra e una bellissima torta con un orsacchiotto sdraiato a godersi lo spettacolo.

Il figlio di Sfera Ebbasta e Angelina nascerà a luglio 2022. Per entrambi, insieme da tre anni, si tratta del primogenito. I due non sono ancora marito e mogli ma convivono. Hanno trascorso insieme il terribile lockdown del 2020 e questo ha rafforzato ancora di più la coppia, che è uscita indenne dalla quarantena forzata che ha distrutto tante relazioni.

Sfera ha incontrato Angelina, nata in Argentina 25 anni fa, a Ibiza, durante una vacanza con amici dopo la rottura con Taylor Mega. Una rottura fulminea, che ha fatto chiacchierare parecchio.

Chi è la fidanzata di Sfera Ebbasta

Un colpo di fulmine per entrambi, quello tra Sfera e la Lacour, che hanno deciso poco tempo dopo di allargare la famiglia. La compagna di Gionata è una modella e influencer, grande appassionata di sport. Angelina non ha mai nascosto la voglia di mettere su famiglia con l’artista e per amore si è trasferita definitivamente a Milano.

Il percorso artistico di Sfera Ebbasta

Sfera Ebbasta, oltre alla sua carriera come trapper iniziata nel 2015, ha portato avanti la sua attività come imprenditore. Nel 2019 ha infatti aperto un ristorante a Milano, Healthy Color, specializzato in cibo salutare. Nel 2021 è stato inaugurato anche un altro locale della catena a Roma.

L’annuncio dell’arrivo del primo figlio di Sfera è arrivato poco dopo la nascita della primogenita di Guè Pequeno, collega e amico dell’ex giurato di X Factor. Cosimo Fini, vero nome di Guè, ha dato il benvenuto alla fine del 2021 alla piccola Celine, avuta dalla compagna Yusmary Ruan.