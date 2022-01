Sfera Ebbasta diventerà papà: l’annuncio e chi è la compagna

Sfera Ebbasta, il trapper originario di Sesto San Giovanni, diventerà papà. L’annuncio è arrivato nella tarda mattinata del 12 gennaio 2021, attraverso delle dolcissime foto postate su Instagram dal cantante e dalla compagna in dolce attesa, Angelina Lacour. Ecco cosa si sa per ora sul lieto evento e chi è la fidanzata del rapper.

Il trapper, oggi 29enne, non è più il ragazzo di strada che si destreggia tra donne, soldi e lusso. Gionata Boschetti, questo il vero nome del cantante, sta mettendo su famiglia. La sua compagna, a cui è legato da più di 2 anni, è incinta. Le foto condivise sui loro profili Instagram li ritraggono commossi e sorridenti. I due ragazzi, che daranno il benvenuto al loro primo figlio, hanno mostrato le immagini dell’ecografia in cui si intravede il frutto del loro amore. Angelina, la compagna di Sfera, ha messo in bella vista il suo pancione, scrivendo di essere incinta da solo 14 settimane. Ancora, quindi, è prematuro chiedersi di che sesso sarà il nascituro. Per ora la coppia, al settimo cielo, si gode il momento. “La gioia più grande della nostra vita. Ti aspettiamo”, ha scritto la futura mamma. “Il nostro gioiello più prezioso”, ha fatto eco Boschetti.

Sfera e Angelina, che compare spesso nelle stories Instagram del 29enne, stanno insieme dal 2019. Angelina Lacour ha 26 anni ed è originaria dell’Argentina. Di professione modella vive tra Ibiza, Parigi e Milano. Proprio nell’isola delle Baleari, durante una vacanza, i due si sono conosciuti e mai più lasciati, trascorrendo anche il periodo del lockdown del 2020 insieme. La Lacour, che ha un fisico statuario, è appassionata di sport. Oltre a lavorare nel mondo della moda per grandi brand Angelina è anche un’influencer da quasi 800mila followers.

Sfera, oltre alla sua carriera come trapper iniziata nel 2015, ha portato avanti la sua attività come imprenditore. Nel 2019 ha infatti aperto un ristorante a Milano, Healthy Color, specializzato in cibo salutare. Nel 2021 è stato inaugurato anche un altro locale della catena a Roma. L’annuncio dell’arrivo del primo figlio di Sfera Ebbasta arriva poco dopo la nascita della primogenita di Guè Pequeno, collega e amico del trapper. Cosimo Fini, vero nome di Guè, ha dato il benvenuto alla fine del 2021 alla piccola Celine, avuta dalla compagna Yusmary Ruan.