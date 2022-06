Sfera Ebbasta è diventato papà, nato il primo figlio: la scelta sul cognome

È nato il figlio di Sfera Ebbasta! Il rapper è diventato papà oggi e dopo qualche ore trascorsa in intimità è comparso sui social, presentando il nuovo arrivato in famiglia. La mamma del bimbo è Angelina, la compagna di Gionata Boschetti, il vero nome del rapper. E la coppia non potrebbe essere più felice di così, visto che hanno atteso con ansia e trepidazione l’arrivo del loro primo figlio. Non vedevano l’ora di diventare genitori, da oggi possono godersi ogni piccolo passo avanti che farà il loro piccoletto ed emozionarsi ogni giorno con lui.

L’annuncio è arrivato su Instagram, dove papà Gionata ha pubblicato una foto in cui tiene stretto a sé il bebè. Il nome del figlio di Sfera Ebbasta è Gabriel, la coppia lo aveva annunciato già tempo fa. In un momento storico in cui non è più automatica l’assegnazione del cognome del padre ai bimbi appena nati non può che cadere l’occhio sulla scelta del rapper. Il bimbo si chiama Gabriel Boschetti Fiol: ha preso il cognome del padre – Boschetti – e anche quello della madre – Fiol -. Già mamma Angelina, in realtà, ha due cognomi ed è evidente che abbia scelto lei quale dei due dare al figlio.

Il figlio di Sfera Ebbasta è nato oggi, mercoledì 22 giugno 2022, alle 8.30 di stamattina. Questo l’annuncio del rapper: “Tutto quello che farò sarà per te. Benvenuto Gabriel Boschetti Fiol”. Mamma Angelina invece ha scritto questo: “Al piccolo bimbo che mi ha reso madre: ti amerò per sempre. Benvenuto al mondo Gabriel Boschetti Fiol. Sei il più bello che abbia mai visto”. Sui loro profili anche le prime foto di famiglia, tra cui due polaroid.

Sfera Ebbasta e Angelina genitori, il loro amore nato sui social

Sfera Ebbasta e la compagna Angelina stanno insieme da circa quattro anni. Si sono conosciuti grazie a Instagram: lei era una follower del rapper e ha reagito a una sua storia con una faccina. Da quel momento hanno iniziato a parlare e non si sono più lasciati. Così è sbocciato l’amore, che oggi è ancora più grande grazie alla nascita del figlio Gabriel. Sfera, inoltre, sognava di diventare padre prima dei 30 anni: gli è sempre piaciuta l’idea di essere un papà giovane e di fare tante cose insieme al figlio quando crescerà.