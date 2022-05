Sfera Ebbasta ha conosciuto la fidanzata Angelina su Instagram. Lo ha raccontato in una intervista di coppia a Vanity Fair, a cui si è aperto per la prima volta sulla sua storia d’amore. Sfera Ebbasta e Angelina avranno presto un figlio: lei è in dolce attesa infatti e stanno insieme da circa tre anni. I social sono stati galeotti per la coppia, che ora posa in copertina su Vanity in attesa di diventare genitori. Come, quando e dove si sono conosciuti Sfera Ebbasta e Angelina? Lo ha raccontato il rapper.

Innanzitutto Sfera ha dichiarato di aver subito detto di aver capito che con lei era diverso rispetto alle altre perché più passava il tempo e più sentiva che nella sua vita c’era spazio solo per Angelina. Anche lei in verità ha ammesso che prima di Sfera non era solita avere lunghe relazioni. Si sono trovati, insomma. Tra poco nascerà il loro primogenito: è un maschietto e si chiamerà Gabriel. Il rapper sognava di diventare papà prima dei 30 anni: “Mi piace l’idea di essere un padre giovane, avere 50 anni quando lui ne avrà 20, andare insieme a Miami. E sarei felicissimo se un giorno vorrà prendere la mia strada”.

Lui sarebbe pronto a supportare i sogni di suo figlio perché sa quanto sia importante che i genitori credano nei figli. Lo sa perché è ciò che ha fatto sua madre con lui: ha sempre creduto nel suo sogno. La futura mamma invece spera che suo figlio sia una persona gentile, oltre ad augurargli di realizzare i suoi sogni. Anche lei è pronta a sostenerlo in tutto e per tutto.

Sono loro quindi i protagonisti del nuovo numero in edicola di Vanity in cui si parlerà di matrimoni e famiglia. L’intervista completa sarà disponibile nei prossimi giorni, ma c’è un’ultima anticipazione da scoprire. Angelina era una follower di Sfera Ebbasta. Lo ha raccontato il rapper stesso, spiegando come si sono conosciuti: “Una ragazza, tra milioni di follower, ha messo una faccina a una mia storia su Instagram. Quella ragazza, quattro anni dopo, aspetta mio figlio”.

La storia d’amore tra Sfera Ebbasta e Angelina è cominciata così, con una faccina su Instagram. Molto probabilmente dopo quella faccina hanno iniziato a sentirsi e poi si sono incontrati. Nell’anteprima di Vanity si legge ancora che lui l’ha raggiunta a Ibiza, era l’estate del 2019: ha visto la sua fidanzata e non si sono più lasciati.