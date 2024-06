Sfera Ebbasta. Dopo bufera social arrivano le scuse: “…non volevo”

I concerti evento a San Siro di Sfera Ebbasta sono stati un successo. Non tutto però, è andato come doveva andare. Subito dopo lo show, su internet sono stati diffusi dei video in cui il trapper respinge un fan che era salito sul palco per abbracciarlo. Il gesto non è stato affatto gradito dal popolo del web, che ha presto scatenato un vera e propria bufera contro il cantante. Proprio per questo, a distanza di qualche giorno, il diretto interessato ha deciso di scusarsi pubblicamente.

Con i suoi primi due stadi, possiamo dire che Sfera Ebbasta ha finalmente coronato un sogno, compiendo un passo importante per la sua carriera. Dopo San Siro l’anno prossimo lo aspetta una lunga tournée nei palazzetti di tutta Italia. Nel frattempo però, il rapper è dovuto correre ai ripari per il gesto che ha compiuto proprio in occasione di uno dei due concerti di questa settimana.

Sul palco dello show del trapper, tra un ospite e un altro, è salito anche un fan. Riuscendo a superare la sicurezza, il ragazzo è corso verso il suo idolo con l’obiettivo di abbracciarlo. La reazione però, non è stata quella attesa. Sfera ha infatti subito respinto il giovane, che è stato poi portato via.

Nonostante il rapper abbia giustificato il suo gesto spiegando di averlo fatto per preservare la sicurezza del ragazzino, quando il video del momento è diventato virale, Sfera è stato travolto da insulti degli utenti social.

Certo, il suo pubblico lo difende, ma la maggior parte delle persone ha invece trovato il comportamento del cantante non corretto. Secondo molti, il rapper avrebbe potuto semplicemente abbracciare il suo fan, come in passato hanno fatto molti dei suoi colleghi.

Le scuse di Sfera Ebbasta

Vista la bufera che lo ha travolto a seguito di quanto accaduto, oggi Sfera Ebbasta si espone pubblicamente sul fatto. Su Threads, il trapper ha condiviso un post in cui si scusa con il ragazzo e lo invita ai concerti che terrà il prossimo anno.

Anche in questo caso, il fandom dell’artista accetta le sue scuse. Per quanto riguarda gli altri utenti invece, in molti ritengono che questo post sia arrivato troppo tardi e che sia stato fatto solo per “mettere una toppa” allo sbaglio fatto.

La risposta del fan

Nel frattempo, anche lo stesso ragazzo coinvolto nella vicenda si è scusato con Sfera attaverso un TikTok, pur riconoscendo che il suo idolo avrebbe potuto comportarsi in un modo più gentile.

Comprendo il gesto sbagliato che ho fatto però sì, lui avrebbe potuto cambiare il modo

Il giovane ha ribadito il concetto anche rispondendo al post di Sfera su Threads: