“Sfera Ebbasta è corresponsabile dei fatti di Corinaldo”: parla Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo commenta la tragedia di Corinaldo: “Sfera Ebbasta è corresponsabile”

Su Chi, come ogni settimana, Maurizio Costanzo è chiamato a commentare fatti ed eventi che hanno particolarmente fatto discutere nell’ultimo periodo, Al marito di Maria De Filippi, nell’ultimo numero in edicola, è stato chiesto di dire la sua anche sulla tragedia di Corinaldo. Quanto accaduto al concerto di Sfera Ebbasta si poteva evitare? Qual è la responsabilità del trapper? Sfera Ebbasta? “È in n parte corresponsabile” ha dichiarato senza troppi giri di parole Maurizio Costanzo. Parzialmente però, sia chiaro, perché i veri responsabili, secondo lui, sono altri.

Maurizio Costanzo dice la sua sulle morti al concerto di Sfera Ebbasta a Corinaldo: l’opinione del giornalista

Maurizio Costanzo, onde evitare fraintendimenti, su Sfera Ebbasta e su quanto accaduto su Corinaldo ha specificato: “Il Trapper è, in parte, corresponsabile. Primo, ha ritardato di ore l’arrivo a Corinaldo, fiaccando gli adolescenti presenti; secondo, già in passato, durante i suoi concerti, lo spray al peperoncino aveva fatto la sua comparsa, segno che forse non aveva preso posizione. Dico che è parzialmente corresponsabile perché i veri responsabili, a mio avviso, sono organizzatori e proprietari del locale”.

Fedez difende Sfera Ebbasta: “Certi fatti erano prevedibili”

Fedez è stato uno dei volti noti del mondo della musica e dello spettacolo a prendere le difese di Sfera Ebbasta dopo il concerto finito in tragedia. “Mi è stato chiesto se potesse essere imputabile un certo tipo di responsabilità morale nei confronti di Sfera. Io ho risposto no” ha dichiarato il rapper sui social “Perché per quanto concerne logistica, organizzazione e valutazione dei rischi sono scelte che si affidano e delegano a booking e management”.