Settimana Ventura cancellato, parla Simona. Su Cattelan: “Serve gavetta”

Settimana Ventura a rischio chiusura: parla la conduttrice. Nuovi progetti e Sanremo

Lo aveva già anticipato il Fatto Quotidiano e successivamente TvBlog. Con la nuova fase dell’emergenza sanitaria le varie trasmissioni televisive stanno pian piano ripartendo, ovviamente con le dovute precauzioni. Un destino che non è toccato per il momento a Settimana Ventura, il programma a sfondo calcistico condotto da Simona Ventura. A confermare l’ipotesi di una chiusura ci ha pensato proprio Simona in una recente intervista per Il Messaggero. Bisognerà attendere che riparta prima di tutto il campionato di calcio ma dipende anche dalle decisioni che prenderanno i direttori di Rai 2 e Rai Sport. Ma la Ventura non è decisa a fermarsi e parlando del suo futuro in tv ha dichiarato: “A settembre ho altri due format per Rai 2, ho voglia di cose nuove”. Certo è che non tornerà a condurre The Voice: “Mi sembra che al momento manchino i fondi per pensarci. Fare The Voice of Italy senza soldi mi pare difficile”.

“Settimana Ventura? Chi ci ha preceduto non è che abbia fatto chissà quali ascolti”

“Prima deve ricominciare il calcio, ma non è detto. Dipenderà dai direttori di Rai 2 e Rai Sport. Noi facciamo una trasmissione giocosa, e non so quanto si potrà esserlo dopo una pandemia”, ha dichiarato Simona, confermando dunque lo stop della trasmissione. “Era una trasmissione nuova in una fascia nuova, occupata per 15 anni da Mezzogiorno in famiglia. Noi lì abbiamo portato il calcio a basso costo. Chi ci ha preceduto non è che abbia fatto chissà quali ascolti, viaggiava sul 4 e mezzo per cento. Noi ci siamo assestati verso il 5 e sono soddisfatta”.

Simona frena Cattelan: “Il talento ce l’ha chi fa durare la carriera”

“Troppo tempo deve passare prima che Cattelan arrivi all’autorevolezza di Scotti, Bonolis, Conti o Amadeus. E’ bravo, lo so perché l’ho lanciato io (Simona lo fece debuttare a Quelli che il Calcio e in seguito a X Factor). Il bravo conduttore ottiene il successo sul campo. Uno come Amadeus è arrivato a questi livelli dopo tanta gavetta. Il vero talento, nel mondo velocissimo di oggi, non ce l’ha chi è in carriera. Ma chi, la carriera, la fa durare”.

Il capitolo Sanremo

Si era parlato di una sua possibile presenza alla 70sima edizione del Festival di Sanremo. Occasione poi sfumata. Ed ecco che la conduttrice torna a parlare della vicenda: “Non sono più donna da polemiche. Sia Fiorello che Amadeus sono amici e sono bravissimi. Sono stata felice di vedere il Festival da spettatrice e lo sarò anche se non dovessero chiamarmi quest’anno”.