Settimana Ventura chiude? Nuovi cambiamenti Rai: le ultime indiscrezioni

Chiude Settimana Ventura? Le ultime indiscrezioni sul programma

La notizia è stata battuta da Blogo pochissimo tempo fa e riguarda Settimana Ventura, trasmissione di Simona Ventura che – come i telespettatori più affezionati sapranno senz’altro – era stato interrotto a marzo per l’emergenza Coronavirus. Sono tornati quasi tutti i programmi e sebbene i palinsesti siano abbastanza cambiati ormai si può dire che siamo lontani dal periodo quarantena, quando le disposizioni governative per la lotta al Covid-19 resero impossibile la prosecuzione di registrazioni e dirette.

Settimana Ventura chiude? Destino infausto per il programma di Simona Ventura

Tornerà quasi sicuramente il campionato di calcio di serie A ma potrebbe non tornare insomma il programma di Simona, secondo le ultime indiscrezioni pubblicate da Blogo ma già anticipate dal Fatto Quotidiano. Una fine non proprio gloriosa, quella del programma, scelto dall’allora direttore di rete Carlo Freccero per sostituire Mezzogiorno in famiglia. Non è prevista neanche una puntata d’addio, per così dire, e i fan dovranno accontentarsi dell’ultima andata in onda domenica 8 marzo con la Ventura in collegamento da Milano e il resto del cast dagli studi romani.

Palinsesti Rai, non solo Settimana Ventura: gli ultimi cambiamenti delle reti

Ricordiamo che non si tratta dell’unico cambiamento dei palinsesti Rai dovuto al Coronavirus: pensate solo alle sorti di Ballando con le stelle che è slittato a ottobre, per fare l’esempio più importante. E le modifiche al palinsesto non dipendono tra l’altro neanche esclusivamente dal Covid-19: il parto di Eleonora Daniele infatti porterà Unomattina a sostituire Storie Italiane, La prova del cuoco a partire con mezz’ora d’anticipo e Italia sì con Marco Liorni a iniziare prima rispetto a giugno con una sorta di anteprima il giovedì e il venerdì. Non ci resta che aspettare ora l’ufficialità della cancellazione del programma, ammesso che le indiscrezioni pubblicate siano vere. Vi terremo aggiornati.