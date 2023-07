Serie tv, ufficializzati i palinsesti Rai: novità e cosa tornerà in onda

Ecco quali sono le novità e le conferme per quanto riguarda le serie TV che andranno in onda nella prossima stagione televisiva sulle reti Rai

Arriva il momento di conoscere i nuovi palinsesti Rai della dell’autunno/inverno 2023/2024 e così anche le serie TV che andranno in onda. Dall’Auditorium Rai di Napoli, Stefano Coletta svela tutte le novità e le conferme che riguarda un punto di forza della TV di Stato, ovvero le serie televisive. Infatti, sono diversi i titoli che negli ultimi anni sono riusciti a conquistare milioni e milioni di telespettatori, conquistando i primi posti nei dati di ascolti televisivi.

Si parte dalla domenica, che torna ad avere protagoniste le serie del melò e dei medical. Andranno in onda Cuori e poi Lea – I nostri figli. Per quanto riguarda la prima si tratta di una conferma, con la seconda stagione. Invece, Lea – I nostri figli rappresenta una novità per il pubblico Rai. La prima sera di lunedì sarà, invece, dedicata alla serie TV di genere Crime, con tre titoli di grandi autori. Ebbene torneranno in onda Imma Tataranni – Sostituto Procuratore con la terza stagione e I Bastardi di Pizzofalcone con la quarta stagione.

La prima serata di lunedì su Rai 1 ospiterà anche una novità, ovvero Il Commissario Fenoglio. Anche martedì sarà caratterizzato dalle fiction. Verrà dato spazio alla cronaca con Circeo e Per Elisa – Il Caso Claps. Titoli forti arriveranno nel giovedì di Rai 1 durante l’autunno/inverno 2023/2024. Entrando nel dettaglio si partirà con la seconda stagione di Blanca e la seconda stagione de Un Professore.

Il venerdì e il sabato sarà dedicato, invece, all’intrattenimento con i programmi televisivi. Per quanto riguarda le altre reti della TV di Stato, in questa conferenza stampa iniziata col botto per via di una velenosa battuta su Berlinguer, Stefano Coletta annuncia le serie TV previste per Rai 2.

Sulla seconda rete il pubblico di mercoledì potrà seguire The Reunion e Noi siamo leggenda. Il secondo titolo, secondo quanto anticipa Coletta, rappresenterà una bella sorpresa. In arrivo anche Mare Fuori 4 e altri titoli importanti che risponderanno alla missione di Rai 2: catturare target meno classici.

Dal prossimo autunno/inverno sulle due reti Rai sarà così possibile seguire queste serie TV, tra novità e rinnovi che di sicuro faranno felici i telespettatori.