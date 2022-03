Serie tv su Zelensky in chiaro in Italia: quale canale la trasmetterà

L’annuncio ufficiale è arrivato questa mattina. Per tutti quelli che la volessero finalmente recuperare, la serie televisiva intitolata Servant of the people arriverà “prossimamente” in chiaro anche in Italia. Ad alcuni di voi, probabilmente, questo titolo non farà scattare alcun campanello. Ma tutto cambierà quando scoprirete chi è il protagonista dello show: stiamo infatti parlando di nientepopodimeno che Volodymyr Zelenky.

Proprio così: forse non tutti sanno che l’attuale presidente dell’Ucraina, impegnato nella sanguinosa guerra di resistenza contro l’attacco delle truppe russe di Vladimir Putin è stato, in passato, anche un attore e comico molto apprezzato in madrepatria. Una storia che a molti ha ricordato il percorso del nostro Beppe Grillo.

Dal 2009 al 2018, poco prima dell’inizio del suo mandato, Zelensky ha recitato in diversi film e serie tv, fra cui per l’appunto anche Servant of the People. Come annunciato dal direttore Andrea Salerno, il serial andrà dunque in onda a breve in chiaro su La7, che ha avuto la possibilità di acquistarne i diritti.

Il serial è prodotto da Kvartal 95 ed è stato trasmesso in prima tv dalla Rete televisiva Ucraina “1+1” tra il 2015 e il 2019 . Zelensky, fra le altre cose, oltre a recitare con un ruolo di punta ne è anche ideatore, sceneggiatore e regista.

Servant of the people: di cosa parla la serie con Zelensky