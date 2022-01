Mentana ‘scomparso’ da La7: “Ho avuto il Covid, perché lo dico solo ora”

Enrico Mentana ormai da diversi giorni era risultato assente da diversi giorni sul piccolo schermo. Il direttore del Tg La7 era stato sostituito dalla sua collega Alessandra Sardoni. Quest’ultima, lunedì scorso, ha preso la guida del notiziario sperando di poterlo fare degnamente. E ha fatto sapere che il giornalista non poteva essere presente in televisione perché bloccato dalle normative anti-Covid. Non era scesa nel dettaglio e in molti hanno iniziato a ipotizzare che non si trattasse di un semplice caso di quarantena preventiva.

Si è ipotizzato che Mentana fosse a casa per aver avuto contatti con una persona risultata positiva. E invece era proprio lui ad aver contratto il virus. Nei giorni scorsi, aveva confermato tale dubbio Dagospia. Ma ecco che oggi arriva il vero annuncio, da parte del diretto interessato. Ha preferito, prima di questo momento, evitare di confermare o smentire la notizia. Lui stesso ci tiene ora a spiegare il motivo per cui ha scelto di non parlare prima del suo stato di salute. In un post su Facebook, Enrico Mentana ammette di avere avuto il Covid-19.

Annuncia che è pronto a tornare alla guida del Tg La7, l’edizione delle 20. Il suo ritorno avverrà proprio stasera, dopo ben dieci giorni di assenza. Pare che solo oggi il giornalista sia risultato negativo e quindi potrà tornare a condurre il notiziario. “Dopo averne parlato per due anni, anche io come milioni di altri italiani ho incontrato il Covid”, scrive Enrico sul suo account ufficiale di Facebook. A questo punto, spiega il motivo per cui ha deciso di non confermare prima la sua positività al virus.

“Ne parlo solo a isolamento finito perché una malattia è sempre un fatto privato, ma soprattutto per rispetto a tutti quelli per i quali è stata un’esperienza più dolorosa”

Detto ciò, chiarisce di sentirsi fortunato “di averlo contratto solo ora”. Infatti, Mentana spiega di aver affrontato una “forma meno pericolosa”, godendo anche dello “scudo di tre dosi di vaccino”. Infine, dà appuntamento al pubblico a stasera. Il mistero è dunque stato svelato, anche se ormai l’ipotesi che fosse risultato positivo si era fatta abbastanza forte.

Fortunatamente, non ha contratto una forma grave del virus ed è riuscito a superare il periodo con più serenità. Solo ieri, anche Federica Sciarelli ha rivelato di aver combattuto contro il virus. Dopo una settimana di indiscrezioni, visto il mancato ritorno di Chi L’ha Visto nel nuovo anno, la conduttrice ha svelato che proprio lei aveva contratto il Covid-19.