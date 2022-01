Chi L’ha Visto, puntata saltata: Covid in redazione? Lo aveva la Sciarelli

La giornalista e conduttrice Federica Sciarelli è al timone del programma Chi L’ha Visto dal 2004. Il celebre show investigativo di Rai3, arrivato ormai alla sua 34esima edizione, sarebbe dovuto tornare in onda dopo la pausa natalizia lo scorso mercoledì 12 gennaio 2022, ma così non è stato. Improvvisamente la Rai ha modificato il palinsesto e ha comunicato la messa in onda di un film, Ottilie von Faber Castell: Una donna coraggiosa. I telespettatori si sono subito chiesti quali fossero i motivi di questo cambio repentino. Molti hanno, ovviamente, ipotizzato che qualcuno in redazione avesse contratto il Covid. Una settimana dopo è stata la stessa Sciarelli a fare chiarezza.

La prima puntata dell’anno di Chi L’ha Visto è andata in onda ieri sera, il 19 gennaio 2022, sette giorni dopo rispetto a quanto previsto. Dopo una settimana piena di rumors e speculazioni la conduttrice 64enne ha spiegato in prima persona perché lo show non è andato in onda il 12 gennaio. È stata proprio la Sciarelli a contrarre il Covid-19.

La conduttrice ha scelto di affrontare la questione all’inizio della puntata del programma, subito dopo la sigla. La Sciarelli si è scusata con il pubblico per l’imprevisto dando, in maniera autoironica, qualche dettaglio sulle sue condizioni:

“Buonasera a tutti voi, naturalmente vi devo chiedere scusa. Vi chiedo scusa per questo slittamento della puntata. Colpa mia, purtroppo anche io ho avuto il posto di blocco. Vi assicuro che ne avrei fatto volentieri a meno. Però sono tornata. Sono cose che capitano ai vivi. Terza dose, è finita presto. E allora, senza indugi, iniziamo la stagione di questo nuovo anno. Naturalmente buon anno a tutti, il mio non è iniziato nel migliore dei modi”.

A quanto pare quindi la 64enne ha contratto il virus in forma lieve, probabilmente grazie alla protezione fornita dalla terza dose di vaccino. La Sciarelli è guarita in poco tempo ed è apparsa in forma e pronta per la nuova stagione televisiva. La giornalista ha preferito annunciare questa notizia solo dopo la sua guarigione. Prima di ieri sera, infatti, la Rai non ha dato alcuna comunicazione ufficiale riguardo alla mancata messa in onda del programma.

Negli ultimi tempi varie trasmissioni televisive hanno dovuto fare i conti con il Covid-19 e la variante Omicron. Anche una puntata di Domenica In, che sarebbe dovuta andare in onda lo scorso 26 dicembre 2021, è stata cancellata a causa di alcuni contagi nel gruppo di lavoro. Inoltre è sempre più comune vedere conduttori televisivi svolgere il proprio lavoro con addosso la mascherina a causa di contatti con persone risultate positive al tampone. Ciò è successo a Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ad Anna Falchi a I Fatti Vostri e ad Alberto Matano a La Vita in Diretta.