Serie tv, nuove stagioni. Rai: “Attori big, chi è confermato e chi no”

Tempo di bilanci e di progetti in casa Rai. Il Fatto Quotidiano ha intervistato Maria Pia Ammirati, colei che prende le decisioni cruciali per quel che riguarda le fiction mandate in onda dalla Tv di Stato. Per capire il peso della dirigente, basti pensare che è stata inserita dall’Hollywood Reporter nella lista delle 35 donne più potenti della televisione internazionale. Ammirati ha fatto chiarezza su diversi temi.

Il futuro di Luca Argentero e di Doc

Luca Argentero, protagonista di Doc – Nelle tue mani, serie tv che ha fatto incetta di record per quel che riguarda gli ascolti, di recente ha parlato della stagione in corso definendola “conclusiva” dal punto di vista di alcune storie. Dichiarazioni che sono state lette da alcuni come una sorta di congedo anticipato dalla fiction da parte dell’attore. Ammirati ha smentito tale scenario: “Doc è un gioiello, è la prima serie italiana adattata da Sony negli Usa, molto attesa. Luca ci deve essere e ci sarà”.

Il futuro di Serena Rossi e di Mina Settembre

In tempi non sospetti sono anche circolate voci relative a un presunto addio di Serena Rossi alla fiction Mina Settembre. Anche in questo caso Ammirati ha azzerato le dicerie e ha confermato in modo deciso che l’attrice sarà la protagonista della terza stagione della fortunata serie tv: “Serena Rossi ci sarà e stiamo per girare”. Discorso chiuso.

La novità Sabrina Ferilli

Tra le novità della nuova stagione, sempre per quel che riguarda il tema fiction, attesissima la serie tv Gloria, che segnerà il ritorno di Sabrina Ferilli in una fiction Rai dopo oltre 10 anni. Ammirati ha spiegato che le puntate saranno mandate in onda da metà febbraio in poi, dopo la conclusione del Festival di Sanremo. La dirigente ha lodato l’attrice romana, riservandole parole di profonda stima:

“Sabrina è una forza della natura, un elemento positivo, una grandissima attrice. È un racconto ironico di questo mondo, Sabrina si è messa in gioco, come poche avrebbero fatto, raccontando un’attrice sul viale del tramonto che non vuole fare fiction ma poi cede. Andrà in onda a metà febbraio, dopo Sanremo”.

Il futuro di Alessandro Gassmann e di Un Professore

Blindato anche Alessandro Gassmann per Un Professore, altra serie tv che ha riscosso parecchio successo su Rai Uno. Ammirati ha spiegato che si tratta di una fiction che si inserisce nel solco di Mare Fuori, un fenomeno che transita dai social per arrivare alla tv. La dirigente ha dichiarato che senza dubbio verrà realizzata la terza stagione e che il cast dei protagonisti, “da Gassman a Pandolfi, da Maupas a Gavino, è confermato”. Le nuove puntate saranno girate nel 2025 e la messa in onda è prevista per il medesimo anno, in autunno/inverno.

Il futuro di Elena Sofia Ricci e di Che Dio ci aiuti

Capitolo nuova stagione di Che Dio ci aiuti. Elena Sofia Ricci è definitivamente fuori dal progetto? Così Ammirati