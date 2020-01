Sergio Volpini, confidenze: Pietro Taricone e Signorini (“Meglio di Daria”)

Sergio Volpini sorprende, confidenze: Signorini meglio di Daria Bignardi (ecco perché), Michele Cucuzza il nuovo ‘Ottusangolo e le parole su Pietro Taricone (“Il non plus ultra”)

Sergio Volpini si confida nel nuovo format ‘Obbligo Verità’, una ‘costola’ del reality Grande Fratello Vip. E a sorpresa, nel parallelo su chi fosse il miglior conduttore al timone dello show tra Daria Bignardi e Alfonso Signorini, ha optato per quest’ultimo. “Senza dubbio Signorini. Saluto Daria Bignardi. Ma perché Daria era fin troppo ‘alta’ per il Grande Fratello”, ha spiegato il fu ‘Ottusangolo’. E a proposito del suo soprannome cult, ha individuato in Michele Cucuzza il suo erede. Spazio anche a un pensiero su Pietro Taricone, “il più bono di tutti!”.

“Pietro Taricone, il non plus ultra”. Sergio ricorda il compagno di avventura del primo storico GF

“Il nuovo Ottusangolo della Casa è Michele Cucuzza”, ha dichiarato sorridente Volpini. Ma che cosa è un ‘Ottusangolo’? “Una persona che con talmente tanti pensieri all’interno non riesce ad esprimersi in una frase”. Largo quindi ad altri paragoni: esteticamente, più bella la Casa del 2000 o del 2020? “La Casa più bella senza dubbio è quella del 2020. Vi ricordo che nel 2001 avevamo le galline”. E i concorrenti più “boni”? 2000 o 2020? A questo punto Sergio ricorda il compianto Pietro Taricone che fu lanciato proprio dalla prima storica edizione del Grande Fratello. “Noi avevamo il non plus ultra, ma purtroppo se ne è andato. Nel 2020 c’è Andrea Denver…”

Sergio Volpini e gli altri tre ‘Highlander’ al Grande Fratello Vip 4: resiste solo Patrick Ray Pugliese

Sergio Volpini è stato ‘arruolato’ per l’edizione del GF Vip 4, venendo scelto insieme ad altri tre ‘Highlander’ delle prime edizioni del reality: Pasquale Laricchia, Salvo Veneziano e Patrick Ray Pugliese. Al momento l’unico sopravvissuto nella Casa è quest’ultimo. Salvo è stato squalificato per aver pronunciato delle frasi ritenute offensive e lesive nei confronti dell’immagine delle donne. Sul banco degli imputati sono finiti anche gli altri tre highlander, rei di non aver rimproverato con decisione il siciliano. Il caso ha creato parecchio rumore e tutt’ora è assai chiacchierato.