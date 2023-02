Sergio Volpini tra ricordi, riflessioni, amare verità e rapporti con gli ex compagni d’avventura del mitologico Grande Fratello 1. Lui c’era e ne fu uno dei protagonisti. Gli appiopparono il nomignolo “Ottusangolo” che gli provocò qualche problema non da poco una volta conclusa l’avventura televisiva nel 2000. Fu la Gialappa’s a coniare lo sfottò. Nella Casa più spiata d’Italia ci ha rimesso piede partecipando alla quarta edizione del GF Vip. Lo si è visto, naturalmente, in una veste più matura. A dir la verità a lui il successo non ha mai dato alla testa. Certo è che ritrovarsi una star dopo essere stato analizzato da milioni di telespettatori non è stata una cosa semplice da vivere e affrontare

Sergio Volpini: “Dormivo a casa di Pietro Taricone, la sua morte uno choc”

Nel reality costruì un bel legame con il compianto Pietro Taricone. Fuori dalla Casa germogliò una grande amicizia. E infatti fu l’unico tra i concorrenti della prima stagione del GF ad andare al suo funerale. “Frequentavo la sua casa, avevo dormito lì tante volte. Conoscevo Kasia, la figlia…”, ha ricordato in una lunga chiacchierata concessa al Corriere della Sera, riferendosi all’attrice sposata dall’attore. Quando seppe della morte di Pietro fu uno choc:

“Stavo rientrando dalla Spagna. Mi chiamò una giornalista, ero sotto choc. Poi trovai decine di telefonate perse da Mediaset. Quel lutto ha cambiato l’atteggiamento di tutti noi ex concorrenti. Una mancanza così ti crea smarrimento: Pietro era il nostro alfiere, sembrava arrivato al grado di consapevolezza massima prima di tutti noi”.

Un esempio? “A gennaio 2001, a trasmissione appena finita, il suo nome era già arrivato in America, il mio al massimo a Trieste. Ebbene, si intrufolò in camera mia come un ladro per affrontare il discorso di quanto il successo dipendesse da noi o dal sistema“.

GF 1 Sergio Volpini: il legame con Rocco Casalino e Marina La Rosa

Un altro degli inquilini del GF 1 che ha avuto molto successo è stato Rocco Casalino. Ha sfondato in politica arrivando addirittura a fare il portavoce dell’ex premier Giuseppe Conte. “Ha sempre avuto una capacità e una voglia di battersi in pubblico che io neanche se mi avessero dato diecimila euro. Lo incoraggiavo come un ring sul pugile, dai tempi di Buona Domenica”, ha ricordato Volpini.

Oggi si sente ancora con Casalino. Ogni tanto scatta qualche messaggio per commentare l’attualità. “Se fa una cosa bella gli faccio i complimenti, come quando fece incontrare Conte con Severino”, ha spiegato. Un legame più stretto lo ha mantenuto con Marina La Rosa: “Lei la sento sempre, è una delle poche che conosce i miei peggiori segreti. Una storia tra noi? Manco una cosetta. Quando sei molto amico di qualcuno ci sono momenti in cui un pensierino lo fai: i nostri, però, non hanno mai coinciso”.

Con gli altri concorrenti del GF 1 c’è una chat di gruppo: “Roberta Beta ogni volta gli cambia nome. Oltre a noi, con Rocco che va e viene, ci sono persone che ruotavano intorno al programma”. Non Daria Bignardi, che condusse l’edizione del reality. C’è invece Marco Liorni che fu l’inviato del programma. “È nato tutto quando abbiamo fatto la prima vera reunion, nel 2019”, ha chiosato Volpini.

Sergio Volpini: “Il GF ci diede una popolarità volgare”

Capitolo popolarità. Uscito dalla Casa più spiata d’Italia nel 2000 venne travolto dalla notorietà: “A un sondaggio ero diventato il personaggio tv più popolare, dopo Canalis e Cortellesi. A Trastevere uscii a fumare su un balconcino e la gente si ammassò sotto. Mia madre smistava pacchi di lettere con pupazzetti, proposte di nozze, dichiarazioni d’amore. C’erano gli sportivi, che mi vedevano come uno di loro. E poi i maschi complessi, timidi, solitari. Comunque quel tipo di popolarità è volgare, nessuno degli ex concorrenti vuole più averci a che fare”.

Eppure ha deciso di tornare nella Casa, prendendo parte al Grande Fratello Vip 4. Cosa lo ha spinto a rimettersi in gioco? “Stavo lavorando nel Bahrein, per una piattaforma di import export. Venivo da quattro anni intensi in Perù: da un lato la bellezza di togliersi la cravatta alle 16 e indossare la muta per fare windsurf sotto casa, dall’altro gli incontri con gli imprenditori che tenevano la pistola sul tavolo. Mi propongono il GF Vip di Signorini e rispondo di no. Insistono e ci vado”.

Sergio Volpini: “Ho sofferto di gelotofobia”

A differenza di altri non ha rincorso il successo nel mondo dello spettacolo. Rimpianti? “No. Se dopo vent’anni ti ricordi ancora di me, qualcosina l’ho data. Di più non potevo. Il bello è essere riuscito a rientrare nella normalità“. Anche perché le luci della ribalta non sono tutto rosa e fiori: “Nel 2007, avevo un’agenzia di comunicazione e ho visto il giudizio degli altri su di me come artista. Non potevo continuare a fare ospitate”.

Si diceva di amare verità. Ha raccontato di aver sofferto di gelotofobia, la paura di essere derisi. “Se 20 milioni di persone ti urlano che sei un imbecille, il dubbio ti viene”, ha chiosato. Per quel che riguarda la sua vita sentimentale, da sei anni è fidanzato con Giorgia, donna che ha dieci anni meno di lui e che vive in Veneto.