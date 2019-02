Sergio Sylvestre torna al Festival di Sanremo: ecco con chi duetterà

Festival di Sanremo, torna Sergio Sylvestre: l’ex allievo di Amici di nuovo sul palco dell’Ariston durante la serata dei duetti

Sergio Sylvestre tornerà domani sera in tv. Quando e dove? In prima serata, su Rai 1, per esibirsi al Festival di Sanremo. L’ex allievo di Amici, stando a quanto dichiarato oggi durante la conferenza stampa del Festival, tornerà sul palco per la serata dei duetti. Il vice direttore Rai, elencando la scaletta degli artisti in gara di stasera, ha parlato di una piccola modifica della scaletta di domani. Ad Irama e Biondo, dunque, si unirà Sergio Sylvestre che, dopo essere stato un concorrente in gara, tornerà sul palco dell’Ariston per una sera.

Sergio Sylvestre torna a Sanremo: Irama sceglie lui e Biondo per la serata dei duetti

Tre artisti, stili diversi, ma un percorso simile: così potrebbe essere presentata domani sera l’esibizione di Irama, Biondo e Sergio Sylvestre a Sanremo. Tutti e tre canteranno insieme all’Ariston, e la notizia oggi non può che rendere felici i fan che li hanno conosciuti ad Amici. Irama e Biondo il talent di Maria De Filippi, come molti già sapranno, lo hanno fatto insieme. Sergio invece li ha preceduti ma,come Irama e a differenza di Biondo, anche lui ha già partecipato a Sanremo. A giudicare dal lungo periodo in cui il cantante è stato lontano dai palchi televisivi e degli show in prima serata, comunque, tornare al Festival in una serata così importante è già un gran bel successo.

Festival di Sanremo, calo di ascolti durante la seconda serata: la replica di Claudio Baglioni e di Teresa De Santis

La seconda puntata del Festival di Sanremo, a differenza della prima, ha registrato un leggere calo di ascolti ieri sera. Oggi, però, a quelli che hanno parlato di flop il diretto Rai Teresa De Santis, durante la conferenza stampa, ha replicato: “Normalmente nella seconda serata il calo fisiologico è di 5 punti, quest’anno è stato solo di 2, quindi possiamo essere più che soddisfatti”.