Sergio Sylvestre, J-Ax non sta zitto: “Ama l’Italia ed è un vero uomo”

Sergio Sylvestre è stato travolto da un’ondata di odio (non si può chiamarla in altro modo) per via di quella che per molti è stata definita una storpiatura in piena regola dell’Inno di Mameli. Il cantante – vincitore dell’edizione 2016 di Amici – ha cercato in tutti i modi di spiegare che l’emozione lo aveva bloccato, ma che non ha assolutamente dimenticato le parole del testo, visto che, sentendosi un vero italiano (e nessuno riuscirà a fargli cambiare idea), le ha ben impresse nella memoria e soprattutto nel cuore. Ha sempre espresso il suo grande amore per l’Italia. Un paese che gli ha offerto tante opportunità; un paese che è casa sua. Con la canzone L’Italia per me, Sergio aveva spiegato bene quanto grande fosse il suo amore per questa nazione; canzone, la suddetta, realizzata assieme all’amico J-Ax, il quale ha sempre creduto nel talento di “Sergione” (come lo chiama amichevolmente) già dalla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, dove il rapper vestiva i panni di coach della squadra Blu assieme a Nek.

Sergio Sylvestre ha dentro di sé un mare di emozioni: J-Ax lo conosce bene e lo giustifica così

J-Ax ha fatto sentire la propria voce per difendere Sergio Sylvestre – dopo quello che è successo durante la finale di Coppa Italia – attraverso un lungo messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram: “Più volte durante Amici l’ho visto commuoversi durante un pezzo o fermarsi per la troppa emozione. Ma questo è il segno distintivo non solo di un vero artista, ma anche di un vero uomo”. J-Ax ha tenuto a precisare che Sergio ama la musica e anche l’Italia, che ci ha messo tutto sé stesso nell’Inno di Mameli e che il veleno sputatogli contro è ingiustificato. Persino Matteo Salvini ha criticato aspramente il cantante di Amici, avendo però come piccata replica quella di Elodie, grande amica di Big Boy. Le critiche sono state infinite, ma c’è stato anche chi ha capito l’emozione provata da Sergio, chi ha un animo sensibile e non aspetta sempre il momento buono per criticare, per sputare la propria bile. In maniera assolutamente ingiustificata.

Il pugno chiuso di Sergio Sylvestre alla finale di Coppa Italia: l’affondo di J-Ax

Si è parlato tanto anche del significato del pugno chiuso di Sergio Sylvestre durante l’Inno di Mameli cantato alla Coppa Italia. J-Ax ha voluto parlare anche di questo, attaccando alcuni politici: “A differenza degli imbarazzanti ignoranti che diffondono odio sui social e a cui paghiamo lo stipendio da decenni che non conoscono nemmeno il significato di un pugno chiuso per un ragazzo afroamericano”. J-Ax ha poi consigliato a chi ha avuto da ridire sulla scelta di Sergio Sylvestre alla finale di Coppa Italia di capire cosa pensa davvero lui di questo paese ascoltando la canzone L’Italia per me. Ma siamo certi che in pochi – talmente pochi da avvicinarsi allo zero – abbiano intenzione di cambiare idea.