Sergio Muniz finalmente papà: è nato il primo figlio dell’attore

Lieto evento per Sergio Muniz: è nato il primogenito dell’attore spagnolo e della compagna Morena, insegnante di yoga. A dare l’annuncio è stato l’artista su Instagram, dove ha condiviso lo scatto della sua mano che accarezza la manina del neonato (foto in basso). Sergio ha accompagnato l’immagine con una dolce dedica, che ha subito fatto il pieno di like e commenti positivi.

Sergio Muniz ha chiamato il figlio Yari. Un nome noto nel mondo dello spettacolo: così Albano Carrisi e Romina Power hanno chiamato il loro secondogenito. È un nome di origine russa che vuol dire “eletto di Dio”. Nell’antica lingua dei Maya significa invece “figlio del Sole”.

Dopo l’annuncio della nascita di Yari la bacheca Instagram di Sergio Muniz è stata inondata di auguri e felicitazioni da parte dei follower e dei personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi molti ex concorrenti di Tale e Quale Show, ultimo programma televisivo al quale ha partecipato il 45enne.

Yari è frutto del grande amore che lega Sergio Muniz e Morena. I due stanno insieme da quasi cinque anni: si sono conosciuti ad un corso di yoga, disciplina che ha sempre attratto l’attore. Un colpo di fulmine che ha spinto Sergio a lasciare Milano e a trasferirsi per amore in un piccolo paesino vicino al mare, in Liguria.

Sergio non ha mai amato la vita mondana ed è convinto che in un posto piccolo la qualità della vita sia nettamente migliore. La coppia vive in un grande villa in compagnia di alcuni animali: galline, tre gatti e da poco un cane di nome Arcibaldo.

Nonostante la nascita del piccolo Yari, Sergio Muniz continua a frequentare regolarmente Giorgia, la figlia 12enne dell’ex moglie, la modella Beatrice Bernardin. I due ex coniugi hanno mantenuto un ottimo rapporto proprio per il bene della ragazzina, che è legata ad entrambi i genitori.

Il matrimonio tra Sergio e Beatrice è durato dal 2009 al 2016. Ma Muniz ha ufficializzato il divorzio alla stampa solo un anno dopo, nel 2017, senza svelare mai i motivi di questa rottura. Subito dopo l’incontro con Morena, che gli ha letteralmente cambiato la vita. Insieme i due hanno aperto pure un centro yoga.