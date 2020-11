Sergio Muniz e Morena: un figlio insieme? Le parole dell’attore

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Sergio Muniz e la fidanzata Morena, di professione insegnante di yoga. I due sono legati da quattro anni e mezzo e convivono in un piccolo borgo, a Bonassola, in Liguria. I due si sono conosciuti grazie all’antica arte orientale: è stato un colpo di fulmine per entrambi. L’esperienza del lockdown ha cementato ancora di più l’unione tra Sergio e Morena e Muniz si è detto pronto a diventare padre.

Al settimanale Nuovo Tv l’artista spagnolo ha dichiarato:

“Un figlio? Vivo una storia bella e serena, quindi, se arriverà, ne sarò felice. L’esperienza ce l’ho, sono già padre di Georgia, figlia della mia ex moglie. È cresciuta con me da quando è nata, è come se fosse mia e il nostro legame è molto forte, anche se la storia con sua madre è finita”

Nonostante il divorzio dalla modella Beatrice Bernardin, Sergio Muniz frequenta regolarmente la figlia che oggi ha 12 anni. I due ex coniugi hanno mantenuto un ottimo rapporto proprio per il bene della ragazzina, che è legata ad entrambi i genitori. Il matrimonio tra Sergio e Beatrice è durato dal 2009 al 2016. Ma Muniz ha ufficializzato il divorzio alla stampa solo un anno dopo, nel 2017, senza svelare mai i motivi di questa rottura.

Grazie all’incontro con Morena la vita di Sergio Muniz è notevolmente cambiata. L’ex vincitore dell’Isola dei Famosi ha lasciato Milano e si è trasferito in un piccolo paesino vicino al mare. Sergio non ha mai amato la vita mondana ed è convinto che in un posto piccolo la qualità della vita sia nettamente migliore. La coppia vive in un grande villa in compagnia di alcuni animali: galline, tre gatti e da poco un cane di nome Arcibaldo.

Oltre all’amore Sergio Muniz e Morena stanno per diventare pure soci in affari. Il concorrente di Tale e Quale Show 2020 ha deciso di aprire con la compagna un centro per insegnare yoga a Levanto. Lo yoga è fondamentale per la nuova vita di Muniz: grazie a questa disciplina orientale riesce a controllare l’emozione e la timidezza. Sentimenti che affliggono l’ex modello quando deve entrare in scena, che sia a teatro o in televisione.

La famiglia originaria di Sergio Muniz resta invece in Spagna, a Bilbao. A causa della pandemia da Coronavirus il 45enne non vede i suoi genitori e i suoi fratelli da più di un anno.