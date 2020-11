Sergio Muniz diventa papà: la fidanzata è incinta. I dettagli sulla gravidanza

Sergio Muniz rompe gli indugi e conferma i gossip circolati nelle ultime settimane: a breve l’attore spagnolo diventerà nuovamente papà. La sua compagna Morena è incinta e il parto si avvicina visto che, sempre come rivelato da Muniz, il termine è previsto per gennaio 2021. L’annuncio è arrivato nel salotto televisivo di Domenica Live. Barbara d’Urso è riuscita ad accaparrarsi l’esclusiva. Oggi Sergio non vive più a Milano. Con la fidanzata si è trasferito sul mare, in Liguria, nei pressi dei comuni di Levanto e Bonasola, in provincia della Spezia.

“Divento papà a gennaio”, ha dichiarato Muniz, con fascinoso sorriso, nel talk domenicale della rete ammiraglia Mediaset. Il modello 45enne, da sempre molto riservato sulla sua vita privata, non ha aggiunto altri dettagli, non rivelando né la data precisa del termine, né il nome scelto per il/la nascituro/a e tantomeno il sesso. Quel che invece ha raccontato è che con Morena ha ritrovato tranquillità e gioia, dopo il matrimonio andato in frantumi con l’ex moglie, la modella Beatrice Bernardin dalla quale ha avuto la prima figlia, Georgia, oggi 12enne.

Inoltre Muniz ha detto di essere emozionato e di augurarsi di poter entrare in sala parto, anche se è consapevole che visto il perdurare della pandemia di Coronavirus ciò sarà difficile.

Sergio e Morena, che di professione è un’insegnante di yoga (disciplina praticata anche da Muniz), stanno assieme da circa quattro anni e mezzo. Galeotto fu proprio un incontro di yoga. L’attore a Domenica Live ha narrato che l’innamoramento è stato rapido. Insomma, l’intesa è apparsa fin da subito evidente.

Per quel che invece riguarda il matrimonio naufragato, c’è un buon rapporto oggi tra Sergio e Beatrice che hanno l’obbiettivo comune di far crescere la figlia nel migliore dei modi, senza farle mancare né l’affetto della mamma né quello del papà.

Si ricorda che il legame matrimoniale tra i due modelli è durato dal 2009 al 2016. Muniz, però, ha preferito mantenere massimo riserbo sulla vicenda divorzio fino al 2017, quando ha annunciato pubblicamente alla stampa la rottura. Quel che invece ha preferito tenere per sé sono le cause che hanno portato la relazione su un binario morto.

Come sopra detto Muniz ha sempre optato per uno stretto riserbo circa la sua vita privata. Infatti, solo poche settimane fa, nonostante sapesse già che la sua compagna fosse rimasta incinta, intervistato da Nuovo Tv, preferì glissare sul tema: