Sergio La Cava tra Anna e Marco in Don Matteo: “Sono il terzo incomodo”

Don Matteo 12, Sergio La Cava è il personaggio di Dario Aita: le anticipazioni

Dario Aita in Don Matteo 12 è Sergio La Cava, un nuovo personaggio che abbiamo conosciuto giovedì scorso. Tornato a Spoleto dopo aver scontato una condanna di sei anni, è stato sparato da suo nipote. Sergio è finito in galera per la morte del piccolo nipotino di appena un anno, figlio di sua sorella. Nella stessa puntata in cui è stato sparato, però, abbiamo scoperto che il bimbo non è morto per mano di Sergio, ma lui si è preso la colpa solo per sollevare la sorella da un dolore così grande. Infatti è lei la colpevole, ma per anni non è riuscita a ricordare come sono andate davvero le cose. Questa storia è sicuramente terminata nella seconda puntata, ma Sergio La Cava in Don Matteo 12 non farà perdere le sue tracce.

Sergio La Cava in Don Matteo 12 è il terzo incomodo tra Anna e Marco: parla Dario Aita

Sergio è a tutti gli effetti un nuovo personaggio, a tenerlo legato a Spoleto è la piccola Ines, sua figlia, che vive in canonica. Rimanendo nei paraggi, La Cava interagirà con i personaggi della fiction e sappiamo già che avrà a che fare con Anna e Marco. Con il capitano Olivieri si è già instaurato un certo legame dopo che lui l’ha salvata da una tentata rapina, e non è finita qui. Le anticipazioni di Don Matteo 12 sul triangolo amoroso in cui stiamo per imbatterci sono arrivate dal settimanale Spy. che ha intervistato Dario Aita. L’attore ha così parlato del suo personaggio: “Il mio personaggio destabilizza lo status quo: ripiomba a Spoleto, sarà coinvolto in alcuni casi ed entra in relazione con anna e Marco. La loro storia è già in crisi. Io arriverò ad assistere dall’esterno”.

Anna e Marco tornano insieme in Don Matteo?

C’è quindi qualcosa che lega Sergio La Cava di Don Matteo al personaggio di Dario Aita nella fiction L’Allieva. Lui ha confermato: “Anche qui sono il terzo incomodo, il sabotatore, vado a insinuare il dubbio”. Ma il dubbio a questo punto sorge anche nei fan: Anna e Marco tornano insieme in Don Matteo oppure no?