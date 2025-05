Sergio e Greta, c’è davvero crisi? La verità sul loro rapporto attuale

E’ da un po’ di tempo che i fan dei Sergetti si stanno chiedendo se la storia d’amore nata nella Casa del Grande Fratello tra Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti sia finita. Tra i due, difatti, si è recentemente vociferata una crisi. L’esperto di gossip Amedeo Venza, nel rispondere alla domanda di un utente sui social, ha fatto chiarezza in merito all’attuale rapporto tra i due, confermando i rumor.

Sergio e Greta si sono lasciati? Parla Amedeo Venza

La storia d’amore tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi potrebbe essere giunta al capolinea. E’ da un po’ di tempo infatti che sul web si vocifera una crisi tra i due ex gieffini ed un utente ha deciso di chiedere qualcosa in più a riguardo all’esperto di gossip Amedeo Venza. Quest’ultimo ha quindi pubblicato nelle ultime ore una storia sul web dove ha fatto chiarezza in merito alla situazione attuale tra i due. Nel rispondere alla domanda del fan dei Sergetti, l’esperto di gossip ha confermato che la loro storia d’amore nata nella Casa del Grande Fratello sarebbe ormai finita. Venza ha tuttavia specificato che tra Sergio e Greta non ci sarebbe alcun tipo di astio oppure di rancore.

Di seguito la storia pubblicata su Instagram da Amedeo Venza a riguardo:

Da quello che si può leggere parrebbe che i due si siano lasciati con serenità, probabilmente di comune accordo. I motivi della presunta fine del rapporto non sono tuttavia stati specificati. Inoltre c’è da specificare che per il momento si tratta di un semplice rumor, ancora da confermare. Non è difatti arrivata alcun tipo di comunicazione ufficiale da parte dei diretti interessati che abbia confermato o smentito la fine della loro storia d’amore.

Qualche giorno fa, tuttavia, Greta si è sfogata sui social rispondendo ad alcune voci che stavano girando sul web in merito a lei e Sergio. Nello specifico Rossetti ha precisato come nella sua crisi con l’ex gieffino non c’entrassero terze persone e come non volesse spiattellare le sue vicende private sui social. Si era difatti vociferato che tra lei e D’Ottavi potesse essersi messo in mezzo Lorenzo Spolverato, rumor prontamente smentito da Greta.