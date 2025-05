Greta Rossetti, silenzio sotto su crisi con Sergio e su Lorenzo Spolverato

Greta Rossetti ha deciso di rompere il silenzio sulle voci di crisi con Sergio D’Ottavi. Gli scoop delle ultime ore hanno visto protagonista addirittura Lorenzo Spolverato, con il quale l’ex tentatrice di Temptation Island condivide solo un’amicizia. È l’ex gieffina ad assicurare che le cose non stanno affatto come si legge in giro per il web. Sebbene questo dettaglio sia stato smentito dalla stessa Greta, il gossip legato alla crisi con Sergio è reale.

La Rossetti e D’Ottavi hanno iniziato la loro love story dentro la Casa del Grande Fratello, durante l’edizione vinta da Perla Vatiero. Tramite alcune Stories su Instagram, l’ex tentatrice si è lasciata andare a un duro sfogo. In particolare, Greta ci ha tenuto a precisare di non voler spiattellare i suoi problemi sui social network, tenendo così lontana la sua vita privata dalle luci dei riflettori. In effetti, dopo l’esperienza vissuta nella Casa, i due ex gieffini hanno sempre mantenuto un certo tono di riservatezza sulla loro relazione, dando pochi aggiornamenti.

Oggi Greta ha spiegato di volersi prendere del tempo per sé e di non volersi esporre sui social. Sa bene che è un personaggio pubblico, visto che ha partecipato al Grande Fratello e a Temptation Island. Ma ritiene di essere una persona comune: “Sfido chiunque a dover dare conto ogni mattina della propria relazione sentimentale o di amicizia”. La Rossetti ha fatto alcuni esempi di vita quotidiana per far capire ai fan che è complicato rendere sempre conto dei suoi problemi sentimentali sui social network.

A questo punto, Greta ha precisato che non c’entrano altre persone nella sua crisi con Sergio. L’ex gieffina ha fatto riferimento, in questo caso, alle voci che la vedono vicina a Lorenzo Spolverato, ex concorrente dell’edizione del Grande Fratello che si è da poco conclusa.

“Non mettete in mezzo terze persone che non c’entrano e con cui ci sono rapporti di amicizia normali, state sereni, poi se volete farvi film mentali siete liberi, ma io vi dico come stanno le cose e lo so io e lo sa Sergio. Sono una persona normale e non mi va di sbandierare la mia vita privata, condivido con voi la qualsiasi, ma ho sempre detto che la mia vita privata l’avrei lasciata tale. Ora non mi va di parlarne, non mi va di farvi sapere nulla. Quando avrò qualcosa da dire e se vorrò lo farò, adesso no”

L’ex tentatrice ha ringraziato coloro che hanno preso le sue difese, assicurando che continuerà a tenere la sua vita privata. “Come ho sempre fatto perché potremmo esserci lasciati dieci volte e voi non lo sapete”, ha sottolineato Greta. Quando se la sentirà sarà lei a condividere gli ultimi aggiornamenti legati alla sua storia d’amore con D’Ottavi, ma per ora preferisce mantenere il silenzio. Questo anche perché non sono state prese ancora decisioni da parte loro sulla relazione.

“Vivete sereni, pensiamo positivo, la vita è bella, basta essere così tossici e ossessionarvi così con una coppia, io lo apprezzo che ci amate così tanto insieme, ma la nostra vita è come la vostra. Mettetevi nei nostri panni, a voi piacerebbe se ogni mattina dovreste alzarvi e dire se la vostra relazione va bene o male?”

Così la Rossetti ha concluso il suo sfogo.