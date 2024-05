GF: Greta e Sergio fanno sul serio. Lui la presenta al padre

Oggi Sergio D’Ottavi ha portato Greta Rossetti nella sua casa al Circeo dove ha fatto le presentazioni ufficiali. Nonostante le critiche che aveva fatto pubblicamente Saverio, suo padre, ora pare aver cambiato idea.

Dopo che Greta ha lasciato un indizio ai followers, è stato Sergio ad immortalare il momento tanto atteso dai fan. La ragazza e Saverio sono apparsi in foto insieme.

Nonostante sembrava che la storia tra i due ex gieffini stesse già giungendo al termine, c’è stata la svolta. Sergio è tornato da lei a Milano e pian piano sono riapparsi insieme sui social. Non sono mancati i pranzi e le cene con la famiglia di lei ed ora lui ha deciso di portare la sua amata a conoscere la sua famiglia. La coppia sembra quindi pronta a fare sul serio ed è tornata anche attiva su Instagram, per la contentezza dei fan.

La crisi e la retrosia di Saverio

Una volta uscito dalla Casa, Sergio è stato per settimane a Milano con Greta. Poi improvvisamente qualcosa è cambiato: la coppia non è apparsa più sui social insieme. Nel frattempo c’è stato il compleanno di Vittorio Menozzi, dove la Rossetti è andata sola.

In molti hanno pensato che questo fosse uno dei motivi di crisi, infatti pare che D’Ottavi non sia stato invitato, ma lei è andata comunque al compleanno dell’amico. Poi, dopo le tantissime domande dei fan sempre più curiosi, è stata lei a mettere in chiaro la situazione. Ha spiegato che stavano passando un momento di crisi e che avrebbe voluto maggiore tempo e privacy. Ciò ha fatto subito pensare che l’idillio d’amore fosse già giunto al capolinea.

Nel frattempo Saverio, che è sempre stato molto attivo su Facebook durante la permanenza in Casa del figlio, è riemerso dal silenzio. Rispondendo ad un commento ha alluso al fatto che volesse rivedere Stefano Miele e Beatrice Luzzi (con cui poi si è visto). Non solo, ha fatto intendere di non approvare il comportamento del figlio di quel periodo.

Ora però la situazione sembra cambiata. I Sergetti hanno fatto pace e il papà di Sergio è pronto alle presentazioni ufficiali e appare sorridente nella foto con la ragazza.