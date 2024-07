Sergio Barzetti di È sempre mezzogiorno picchiato selvaggiamente

Lo chef Sergio Barzetti, noto anche a livello televisivo per la partecipazione al cooking show È sempre mezzogiorno (trasmissione di Rai Uno condotta da Antonella Clerici), nella serata di giovedì 25 luglio è stato aggredito verbalmente e poi picchiato da due persone mentre era fuori dal suo ristorante impegnato a caricare un furgone.

Secondo quanto ricostruito e quanto reso noto dal legale del cuoco, lo chef è stato sorpreso da un uomo e una donna a Malnate (Varese), fuori dal suo locale, “Cucina Barzetti”. Le due persone, come riferito dall’avvocato Carlo Alberto Cova, si sono avvicinate al suo assistito e hanno cominciato a rivolgergli insulti. Poi sono passati alle mani, colpendolo con dei pugni sul volto.

La versione dell’avvocato di Sergio Barzetti

“Due persone note, un uomo e una donna che abitano non distante dal locale, lo hanno aggredito prima a male parole, per poi passare alle vie di fatto, con pugni in faccia guaribili in 7 giorni, come da refertazione medica stilata in pronto soccorso”. Così il legale Cova che ha spiegato che gli aggressori sono stati identificati e che non è la prima volta che infastidiscono Barzetti. L’uomo ha origini nordafricane e avrebbe anche girato un filmato del pestaggio.

Cova ha aggiunto che ci sono dei testimoni che hanno assistito alle botte. Sulla vicenda è intervenuto anche lo stesso chef che al suo avvocato ha spiegato: “Non è la prima volta che ho problemi, ho ricevuto minacce, sono in corso processi per stalking che mi vedono come parte offesa. Questo episodio però non è esattamente una cosa da nulla, e ha visto questi due personaggi aggredirmi mentre stavo finendo di caricare il furgone dopo il lavoro al ristorante. La cosa è degenerata. Ma vado avanti”.

Dopo l’inquietante vicenda, Barzetti, di comune accordo con il suo staff, ha deciso di chiudere anticipatamente il ristorante e concedersi qualche giorno di vacanza in più. “Piano piano si sistemerà anche questa brutta avventura che non auguro a nessuno”, ha commentato in una storia Instagram lo chef, mentre si trovava all’Ospedale Circolo di Varese per ricevere i medicamenti per le ferite riportate. Fortunatamente nessun danno grave, ma solo lesioni lievi guaribili nel giro di una settimana.

Il polverone su Barzetti per la battutaccia sessista a È sempre mezzogiorno

Nei mesi scorsi Barzetti è finito in una bufera dopo aver pronunciato una battuta dal sapore fortemente sessista a È sempre mezzogiorno. Mentre stava preparando un piatto, si è avventurato in un racconto dimenticabile. Cosa disse? Dopo aver aperto una bottiglia di vino e averne utilizzato un po’ per la ricetta, ha detto che il resto della bevanda andava bevuta con una donna. Così “da cosa nasce cosa”, scherzava Clerici riferendosi al Prosecco. E qui è arrivato lo sfondone del cuoco: “E poi vai a fare una cosa importante: vai a stordire la preda”. Stordire la preda? Una donna sarebbe una preda da rimbambire? L’uscita infelice è stata parecchio criticata con la Clerici che si è poi scusata con il suo pubblico lungo la puntata del 21 dicembre

“È stata una battuta molto infelice – disse la conduttrice – quella che martedì ha fatto il nostro chef Sergio Barzetti, persona al di sopra di ogni sospetto, che conosco da tanto. Eravamo in diretta e l’ho detto subito ma forse non ho sottolineato abbastanza, lo faccio ora: mi spiace e me ne scuso qui in tv, come lui stesso ha fatto sui social”.