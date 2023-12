È sempre mezzogiorno, gelo: agghiacciante frase dello chef Barzetti

Brutta passaggio televisivo a È sempre mezzogiorno, nella puntata in onda in diretta martedì 19 dicembre. Antonella Clerici ha avuto in studio lo chef Sergio Barzetti che si è avventurato in una battuta da dimenticare. Nel programma culinario di Rai Uno si stava cucinando una ricetta e si stava parlando dell’usanza che alcuni hanno di accompagnare la preparazione del basto con un bicchiere di vino. Insomma, mentre si cucina, ha sostenuto Barzetti, non c’è nulla di male a gustarsi anche un aperitivo. E fin qui nulla di male. Il problema è ciò che ha detto dopo.

Sul tavolo della trasmissione, oltre ai prodotti usati per mettere a punto la ricetta, c’era un bicchiere di prosecco, metà del quale è stato utilizzato per far da mangiare. “L’altra metà lo beviamo e da lì da cosa nasce cosa. Andrea Amadei per quello ha fatto il sommelier”, ha detto Barzetti, nella speranza di risultare simpatico. Anche in questo caso nulla di particolarmente criticabile.

Poco dopo però ecco il patatrac comunicativo. “Quando cucini in casa, rompi il ghiaccio subito e poi si cucina meglio con un bicchiere di fianco”, ha chiosato Amadei. “E poi vai a fare una cosa importante: stordisci la preda”, l’agghiacciante battuta di Barzetti. Per l’ennesima volta in tv si sono udite frasi fuori luogo. E Antonella Clerici come ha reagito?

Da vecchia volpe del piccolo schermo, la conduttrice ha subito sentito odore di bruciato (e non perché fosse bruciato qualcosa ai fornelli) ed ha captato che si stava andando fuori strada. E infatti ha provato a rimettere sui giusti binari la conversazione: “Adesso, detto così…Non è carino”. In effetti no, non è stata carina l’uscita. E nemmeno ha fatto ridere.

Barzetti, però, pare che non abbia compreso l’antifona fino in fondo. Poco dopo ha raccontato di come ha conosciuto sua moglie, Laura Campagna. E di nuovo è finito a parlare di “stordimento”:

“Quando pasturavo (corteggiavo, ndr) Laura, eravamo a un corso di cucina. L’ho vista subito tra le tante. Cavoli ragazzi, non sono tutte così giovani le mie allieve di solito. Ne ho vista una giovane e via. Cercavo di inseguirla, dandole da bere per stordirla ma non sapevo che era astemia”.

Ok che si è sentito di peggio in tv e in generale nella vita, ma il punto è un altro. Siamo ancora fermi al concetto del “falla bere che poi ci sta?”. A quanto pare sì. Anche perché, da simili battute c’è il rischio che passi il seguente messaggio: a una donna bisogna fare ingurgitare alcol per farla disinibire. Le cose non stanno assolutamente così. Tante donne, così come tanti uomini, sono perfettamente in grado di prendere decisioni e di lasciarsi andare, se lo ritengono opportuno, anche senza bere.

Chi è Sergio Barzetti

Sergio Barzetti è uno chef milanese. Collabora nei programmi condotti da Antonella Clerici da più di dieci anni, più precisamente dal 2011. Ha iniziato ad apparire in tv a La prova del cuoco, dopodiché è apparso anche a È sempre mezzogiorno. Il cuoco è sposato dal 2007 con Laura Campagna. La coppia ha una figlia ed è proprietaria del ristorante Cucina Barzetti.