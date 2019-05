Serena Rutelli rivede il fidanzato: la dolce sorpresa

Serena Rutelli, sorpresa al Grande Fratello: il dolce momento con il fidanzato

Bellissima sorpresa per Serena Rutelli al Grande Fratello. La figlia di Barbara Palombelli e Francesca Rutelli, anche nel corso della diretta del 21 maggio, ha un incontro speciale con il fidanzato. Prima, però, Barbara d’Urso sceglie di farle uno spiacevole scherzo. La conduttrice le fa credere di essere la seconda eliminata di questa serata. Con tristezza, Serena saluta tutti i suoi compagni d’avventura, uno a uno. Dopo di che, sale su una macchina, che la porta direttamente nello studio, dove la sta attendendo il pubblico e Barbara. Ma non solo, una persona a lei molto cara non vede l’ora di poterla riabbracciare. La giovane Rutelli giunge al centro dello studio e qui la d’Urso le anticipa che deve mostrarle una cosa molto importante. La gieffina si volta verso il led, che lentamente inizia ad alzarsi. Proprio lì dietro appare Alessandro, che tiene tra le sue braccia un enorme orso di peluche. I due riescono proprio a emozionare tutti, tra lacrime e baci.

Serena Rutelli: l’incontro con il fidanzato nello studio del Grande Fratello

Dopo qualche discussione e momenti difficili, i telespettatori possono assistere a un commovente incontro, quello tra Serena e il fidanzato Alessandro. Stanno insieme ormai da diverso tempo, ma questa settimana la Rutelli iniziava ad avere qualche dubbio. In particolare, Serena si è mostrata molto preoccupata, poiché temeva di non ritrovare il fidanzato una volta uscita dalla Casa. E invece il giovane ha scelto di farle sapere di essere ancora lì accanto a lei, esattamente come prima. Difficile non commuoversi di fronte a questa scena. Un grande amore unisce Serena a Alessandro e non è di certo complicato capirlo. “Sei bravissima, sei bellissima. Sei una persona stupenda”, dichiara Alessandro baciando la giovane Rutelli.

Serena Rutelli e il fidanzato: lacrime e baci

Un bellissimo regalo quello che il programma fa a Serena. Tante le lacrime, ovviamente di felicità, versata dalla bella Rutelli. Questa settimana, la giovane aveva più volte espresso il desiderio di riabbracciare il fidanzato. Non solo, aveva chiesto di avere un suo profumo per poterlo sentire più vicino. I telespettatori hanno apprezzato molto questo momento, così emozionante e romantico.