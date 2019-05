Grande Fratello, Serena Rutelli preoccupata per il fidanzato: “Ho un’ansia”

Grande Fratello, Serena Rutelli: la distanza con il fidanzato Alessandro inizia a farsi sentire

Serena Rutelli sta vivendo un’esperienza molto emozionante nella Casa del Grande Fratello. Durante la puntata andata in onda lo scorso 13 maggio, Barbara d’Urso le ha fatto sapere che il suo fratello biologico, Gaetano, ha intenzione di conoscerla. Commossa e contentissima di poter incontrarlo, Serena ha accettato la proposta del giovane. Ora, però, la Rutelli chiede di poter avere qualsiasi tipo di contatto con un’altra persona, il suo fidanzato. Sin da subito, la figlia di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli ha espresso il suo forte attaccamento ad Alessandro, il ragazzo di cui è innamorata. In confessionale, la ragazza chiede di poter avere qualsiasi oggetto del fidanzato, come ad esempio il suo profumo. Ma il suo grande desiderio è quello di poterlo stringere e abbracciare. Sente la sua mancanza, ma è anche molto preoccupata per la situazione che potrebbe trovare una volta uscita dal programma. Serena teme, infatti, che lui decida di non esserci i futuro.

Serena Rutelli al Grande Fratello sogna di riabbracciare il fidanzato Alessandro

Parlando con Kikò Nalli, Serena ricorda l’ultimo messaggio ricevuto dal fidanzato prima che entrasse nella Casa: “Piccola ti amo tanto, al più presto ti voglio sposare”. L’ex marito di Tina Cipollari consiglia alla giovane di fare subito un figlio con Alessandro, dopo essersi sposati. Si tratta di un grande sogno di entrambi, che hanno avuto un destino simile. Infatti, anche lui pare sia stato adottato, ma non conosce le sue origini. “Non sai quanto è bello”, afferma Serena, mentre sogna a occhi aperti di fronte a Kikò. Un rapporto molto profondo quello che unisce la Rutelli e Alessandro. Lei stessa, infatti, ammette che il giovane non è solo il suo fidanzato, ma anche il suo migliore amico: “È tutto”.

Grande Fratello: Serena Rutelli preoccupata per il fidanzato Alessandro

“Spero ci sia quando esco, c’ho un’ansia”, ammette Serena in confessionale. La Rutelli appare molto pensierosa. Dentro la Casa più spiata d’Italia nessuno può sapere cosa sta accadendo fuori, dunque spesso i concorrenti iniziano a preoccuparsi delle loro relazioni. Ma Serena può sicuramente stare tranquilla, poiché, come lei stessa ammette, Alessandro la ama moltissimo. Intanto, non vede l’ora di incontrare la Rutelli anche il fratello biologico, che ieri ha preso parte alla puntata di Live – Non è la d’Urso.