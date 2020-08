Serena Rutelli, polemica dopo labbra rifatte: le foto dell’ex gieffina oggi

Serena Rutelli è stata una delle concorrenti più chiacchierate della storia del Grande Fratello perché sapete bene che è figlia adottiva dei noti Francesco Rutelli e Barbara Palombelli. All’epoca del Gf e anche per molto tempo dopo la fine del reality show di Canale 5 era anche fidanzata con Alessandro Prince Zorresi; la storia è finita da un po’ ma né lei né lui ne hanno mai spiegato nel dettaglio le motivazioni. Tante cose sono cambiate insomma da quando la concorrente di Barbara d’Urso si è presentata al Gf, e probabilmente tante cose cambieranno. Si spera senza che la reazione dei follower sia la stessa di questi giorni; cos’è successo? Serena Rutelli si è rifatta le labbra e a più di qualcuno il ritocchino non è proprio piaciuto.

Serena Rutelli si è rifatta le labbra, critiche feroci all’ex del Grande Fratello

La Rutelli ha recente pubblicato una foto in cui si mostra con il labbro superiore più carnoso rispetto al passato, e questo ha spinto alcuni follower a ipotizzare che si fosse rifatta. Da parte di Serena non è arrivata però alcuna smentita perché sì: è vero che si è rifatta e non ha nulla da nascondere. A farlo capire è stata proprio lei in risposta al commento di una follower che le contestava queste nuove labbra definendole “a canotto”: “[N]on è nulla di eccessivo – queste le parole della Rutelli –, grazie lo stesso”. Come al solito tutt’altro che ineducata e anche molto pacata, in alcuni casi forse troppo se pensate che i commenti negativi sono stati parecchi.

Le reazioni al ritocchino di Serena Rutelli: non solo commenti negativi

Non solo critiche comunque: Serena ha ricevuto anche numerosi pareri positivi che le avranno senz’altro fatto ritornare il sorriso. Non che l’abbia perso per i commenti di qualche hater che proprio non riesce a trattenersi ma è ovvio che critiche così feroci – soprattutto dopo la rottura con l’ex – possano ferire o comunque dar fastidio. Vi lasciamo alla foto che Serena ha postato su Instagram: meno acqua e sapone rispetto a prima, certo, ma l’importante è che si piaccia.