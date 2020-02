Serena Rutelli, colpo di scena: si è lasciata con il fidanzato. I motivi

L’ex gieffina comunica la fine della relazione con il suo fidanzato: solo pochi mesi fa si parlava di convivenza

Arriva con un fulmine a ciel sereno la notizia della rottura tra Serena Rutelli e il suo ormai ex fidanzato Alessandro. Come riporta il noto sito di gossip IsaeChia, la figlia di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli ha pubblicato in una storia di Instagram un messaggio per annunciare ai suoi fan di aver interrotto la relazione. Il pubblico si è appassionato alla coppia dopo la partecipazione di Serena alla sedicesima edizione del Grande Fratello, durante il quale la donna ha menzionato spesso il fidanzato ed affermando di essersi innamorata in virtù di un passato molto simile: i due infatti, hanno in comune una storia di adozione. Giusto qualche mese fa, l’ex gieffina parlava di essere al settimo cielo per l’imminente convivenza con Alessandro. Ma, stando alle parole della Rutelli, ad oggi le carte in tavola sono totalmente cambiate. Cos’è successo? Scopriamolo insieme.

Serena Rutelli: “Tra me e Alessandro è finita da tempo”

L’ex gieffina, senza troppi giri di parole, ha informato i suoi fan di essere tornata nuovamente single durante il giorno di San Valentino. “So che non è il giorno adatto per parlarvi di ciò che sto per dirvi, ma sì tra me e Prince è finita da un po’ di tempo. Abbiamo provato a recuperare il rapporto ma ci siamo resi conto di essere due mondi completamente opposti in troppe cose. Nulla toglie però il grande amore che abbiamo nutrito l’un l’altro ma da un po’ di tempo le cose non andavano più. Lo dico il 14/02 proprio per marcare il fatto che l’amore esiste e va coltivato con pazienza e determinazione, nel caso in cui non dovesse andare si riparte più forti di prima”.

L’annuncio della convivenza: cosa accadeva a Novembre 2019

Qualche mese fa, la romana parlava di un progetto di convivenza con Alessandro: “Finalmente possiamo dirlo! Io ed Ale, a dicembre, andremo a convivere. Sono felice più che per me, per lui, dato che è un giovane ragazzo che si è messo in gioco dedicandosi e rapportandosi a una donna di 29 anni. Non è semplice, ci vuole molta pazienza e molto carattere ed è ciò che a lui non manca”.