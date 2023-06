Serena Rossi si è sposata in gran segreto: foto, dettagli, retroscena

Serena Rossi si è sposata in gran segreto. Non è però sfuggita ai paparazzi di Diva e Donna che hanno scoperto il matrimonio celebratosi a Roma di recente con il neo marito Davide Devenuto. I due fanno coppia da 15 anni ed hanno un figlio di 6 anni e mezzo, Diego. Le nozze, su cui nei mesi scorsi si era scritto di tutto e di più, sono alla fine arrivate, con l’attrice che ha optato per il ‘classico’ abito abianco. Presenti alla cerimonia i parenti e gli amici degli sposi che hanno optato per un evento riservato al riparo dei riflettori mediatici.

Il caso inesistente delle nozze “saltate”

Un anno fa, a proposito dell’eventualità di sposarsi, la protagonista di Mina Settembre aveva spiegato che se avesse deciso di farlo lo avrebbe fatto con discrezione, senza annunci o proclami alla stampa. E così è stato. Non solo: sempre nel giugno 2022 iniziò a circolare una voce che parlava di “matrimonio saltato”.

La Rossi puntualizzò che semplicemente, in una sua intervista tv, disse che probabilmente si sarebbe unita a Devenuto prima o poi. Qualcuno, notando che i fiori d’arancio non arrivavano, disse che le nozze era state mandate all’aria. La verità, invece, era ben diversa. Serena e Davide non avevano programmato alcunché per il 2022. Hanno invece organizzato tutto per il 2023. E infatti ora sono marito e moglie.

L’amore con Davide Devenuto: galeotto fu Un Posto al Sole

Tra i due attori la scintilla scoccò 15 anni fa. Galeotto fu il set di Un Posto al Sole. Da allora ne è passato parecchio di tempo, con la Rossi che ha avuto una vertiginosa ascesa nel mondo del cinema e della tv, divenendo una delle personalità più quotate e ricercate in Italia dai registi.

Devenuto, seppur resta un professionista esemplare, non ha avuto il medesimo percorso. Quando fu domandato all’interprete campana se il compagno soffrisse il fatto che lei avesse spiccato il volo, è arrivata la seguente replica: “È un fan sincero e mi tiene coi piedi per terra. Piange quando mi premiano, piange quando vede un mio lavoro, poi, fa: Ok, che mangiamo stasera?”. Insomma, nella coppia non c’è alcuna competizione. Solo tanto amore e rispetto. Viva gli sposi!