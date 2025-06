Serena Rossi, nelle scene intime non è lei: “Cosa dice il mio contratto”

Il teatro, il cinema, la televisione, le scene intime sul set girate da una controfigura, l’amore per il figlio Diego e il marito Davide Devenuto, e il momento in cui vide Jennifer Lopez e Ben Affleck baciarsi in pubblico capendo che quel gesto altro non era che il segnale della fine imminente del matrimonio: Serena Rossi si è raccontata a ruota libera in una intervista concessa al Corriere della Sera. Ad agosto compirà 40 anni. Alle spalle ha già una carriera stellare. Non ha intenzione di fermarsi l’attrice campana che in questo periodo si sta sdoppiando tra cinema e teatro. A Torino sta ultimando le riprese del remake di un film francese, nel frattempo continua a portare in giro per l’Italia nei teatri lo spettacolo SereNata a Napoli.

La rivelazione su Jennifer Lopez e Ben Affleck

Nel 2021 Serena Rossi è stata la Madrina del Festival del Cinema di Venezia. Quest’anno quel ruolo, per via del politically correct, è stato cancellato. “Io – ha commentato l’attrice – lo sono stata nel 2021 e la parola madrina non mi offendeva, né mi faceva sentire sminuita. Ho avuto la possibilità di parlare di temi importanti, come delle madri afghane, e non è stato solo un gioco a indossare vestiti bellissimi”.

A Venezia fu protagonista di una scena piuttosto imbarazzante, quella cioè di JLo e Ben Affleck che divenne virale. All’epoca le due star hollywoodiane stavano ancora assieme. Lui baciò l’allora moglie davanti agli occhi della Rossi mentre quest’ultima stava salutando la cantante. “Eh, ma io lo sapevo che si sarebbero lasciati – ha spiegato l’attrice napoletana -. Quando c’è bisogno di fare le effusioni in pubblico qualcosa non torna. Io non pomicio con Davide davanti agli altri!”.

Il matrimonio con Davide Devenuto con soli 14 invitati

L’attrice ha sposato Davide Devenuto due anni fa, dopo una lunga convivenza. Nessuna festa da diva. Il “Sì” è arrivato tramite rito civile alle Terme di Caracalla. Pochissimi gli invitati, 14 in totale: genitori e fratelli, stop. “Davide – ha raccontato – indossava una giacca pantaloni di lino con t-shirt e scarpe da tennis, io avevo un vestitino bianco al ginocchio, mi ero truccata e pettinata da sola. Il giorno dopo abbiamo mandato la foto con le fedi al dito al resto dei familiari e degli amici. Solo una si è offesa”.

A febbraio, come ogni anno, è andato in onda il Festival di Sanremo. Anche pochi mesi fa è spuntato il suo nome tra le papabili co-conduttrici. Poi non la si è vista sul palco. Ancora una volta le indiscrezioni non ci hanno azzeccato. A proposito del vociferare, Serena Rossi ha voluto fare alcune puntualizzazioni: “Ma io non so come venga fuori questa cosa, non certo da noi! Sarebbe pure da sfigati candidarsi… Da una parte mi fa piacere, perché vuol dire che i suoi colleghi e il pubblico pensano che sia il palco giusto per me. In effetti lì mi sento a mio agio, più spaventa gli altri e più mi diverto”.

Le scene intime sul set eseguite da una controfigura

Serena Rossi ha inoltre rivelato che quando deve girare scene intime sul set “per contratto” chiede la “controfigura”. Qual è la cosa più rischiosa fatta in prima persona? “Mi sono buttata in un fiume gelato di notte con una corrente fortissima: non avevo calcolato che non era come la spiaggia”.