Serena Rossi in lacrime a Tale e Quale 2019: la sorpresa di Carlo Conti

Serena Rossi a Tale e Quale Show 2019: il video che emoziona l’attrice

Momento di commozione a Tale e Quale Show per Serena Rossi. L’attrice è tornata nel programma Rai in veste di giurata per promuovere il suo ultimo film diretto da Michela Andreozzi: Brave ragazze. Carlo Conti ha voluto omaggiare la napoletana con un video delle sue esibizioni migliori nel programma. E sì perché Serena ha partecipato al varietà di Rai Uno nel 2014 e ha poi gareggiato nel Super Torneo nel 2015 vincendo entrambe le competizioni. Da Adele a Michael Jackson, passando per Celine Dion e Mia Martini, sono state riproposte le più belle e convincenti performance della Rossi. E Serena si è emozionata nel rivedersi nei panni di Mimì: grazie a quella performance Luca Barareschi l’ha notata e l’ha proposta come protagonista della fiction Rai andata in onda qualche mese fa.

Serena Rossi torna a cantare Mia Martini a Tale e Quale Show

“Così mi fate commuovere, grazie mille. Grazie a Tale e Quale Show: questo programma mi ha cambiato la vita, mi ha cambiato la carriera“, ha ammesso Serena Rossi mentre si asciugava le lacrime. La compagna di Davide Devenuto ha poi ringraziato tutti coloro che lavorano dietro le quinte della trasmissione Rai e che l’hanno aiutata a crescere umanamente e professionalmente. Successivamente, su invito di Carlo Conti, Serena ha cantato Almeno tu nell’universo, uno dei brani più famosi di Mia Martini, ruolo che sicuramente ha regalato una svolta importante alla Rossi.

Serena Rossi torna ad emozionare nei panni di Mia Martini

“La dedico a Mimì”, ha puntualizzato Serena Rossi prima di tornare a cantare Almeno tu nell’universo. Una performance che ha coinvolto tutti, pubblico in studio e pubblico a casa.