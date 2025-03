Serena Rossi in lacrime per la domanda di Fialdini: cos’è accaduto

Serena Rossi in lacrime a Da noi… a ruota libera. L’attrice e cantante napoletana è stata protagonista di una lunga chiacchierata con Francesca Fialdini nella puntata in onda su Rai Uno domenica 16 marzo 2025. Una conversazione ricca di risate e autoironia. Poi ad un certo punto la padrona di casa ha fatto una domanda che, per certi versi, ha messo in difficoltà l’ospite che si è emozionata a tal punto da dover interrompere per qualche secondo l’intervista perché travolta dal pianto.

Nel corso della chiacchierata sono state mostrate alcune immagini di ‘Serenata a Napoli’, il primo spettacolo teatrale di Serena Rossi fatto di musica e parole, tutte dedicate alla città partenopea. Fialdini ha poi introdotto un discorso che ha particolarmente toccato l’attrice. “Questa è una domanda che forse non mi piace fino in fondo, perché non mi appartiene mettere il dito nella piaga, però te la faccio…”, ha scandito la conduttrice. “Francesca, che vuoi? Ti picchio?”, la risposta scherzosa della Rossi.

Fialdini ha proseguito: “Non hai mai pensato di poter diventare un punto di riferimento o un mito?” “No”, la replica secca di Serena. La padrona di casa di Da noi… a ruota libera ha comunque insistito: “Magari per dei ragazzi che crescono in quartieri difficili. Beh, tu sei cresciuta tra Secondigliano e Scampia”. “Non l’ho mai fatto pensando di diventare un mito, però mi fa piacere quando mi scrivono i ragazzi per dirmi per loro sono un esempio”, ha chiosato la Rossi. A questo punto è stata lanciata una clip con protagoniste tre giovani napoletane aspiranti cantanti e attrici.

Nel filmato le ragazze hanno detto che per loro “Serena, quando canta, riesce davvero a esprimere la forza di quel canto” e hanno spiegato che “grazie a lei noi riusciamo a dire “possiamo farcela”, è un esempio”. E ancora: “Lei è autentica, non cade mai nello stereotipo. Ha ridato tanta dignità alla città di Napoli”. La Rossi, nel vedere la clip, è scoppiata a piangere. “Ti ho detto che ti picchiavo”, ha detto scherzando alla Fialdini, per poi di nuovo essere travolta dalla lacrime. “Non riesco a parlare, scusatemi”, ha concluso prima di riuscire a ritrovare la vena allegra che l’ha contraddistinta per tutta l’intervista.