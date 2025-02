Serena Rossi a ruota libera: “Le 2 vere amiche vip che ho: i nomi”

Serena Rossi sempre in cerca di nuovi stimoli e nuove avventure professionali. A non mutare invece è il sentimento solido per il marito Davide Devenuto, sposato nel 2023 in una cerimonia riservatissima dopo 15 anni di fidanzamento e un figlio, Diego. La protagonista di Mina Settembre si è raccontata a ruota libera al magazine Oggi, svelando anche chi sono le due persone che considera sue amiche strette nel mondo dello spettacolo. Inoltre ha spiegato perché, a un certo punto della sua carriera, ha deciso di lasciare Un posto al sole, la fiction che l’ha lanciata nel mondo della recitazione.

L’attrice campana ha raccontato che da giovane era appassionata di musica e non pensava minimamente alla recitazione. La svolta è arrivata con Un posto al sole, soap opera le cui riprese vengono realizzate negli studi Rai di Napoli. Serena Rossi ha spiegato che sarà sempre grata alla fiction. Poi ha riferito perché ha scelto di lasciarla: “Ho la necessità esistenziale di cambiare. Non so stare ferma, mi servono sfide. Anche perché se si resta troppo a lungo in una fiction c’è il rischio che ti appiccichino etichette difficili da rimuovere”.

Quando le è stato chiesto se si possono instaurare amicizie sincere nel mondo dello spettacolo, ha risposto positivamente, snocciolando due nomi con cui è riuscita a creare legami importanti. Di chi si tratta? “Dico due nomi su tutti: Vittoria Puccini e Christiane Filangieri, che mi affianca in Mina Settembre”. A proposito di rapporti umani, lei, d’altra parte, sul set, ha conosciuto Davide Devenuto che è poi diventato suo marito nonché il padre di suo figlio Diego. I due si sono conosciuti mentre giravano assieme Un posto al sole.

“Però – ha sottolineato la Rossi – solamente quando ho lasciato la serie ho realizzato quanto tenessi a lui. La distanza fisica è stata la scintilla rivelatrice. Davide mi mancava. E allora ci siamo messi assieme”. Il matrimonio è stato celebrato nel 2023. Niente foto social, niente proclami. Motivo? “Una cerimonia ultrariservata. Cerchiamo di portare avanti la nostra relazione al riparo da sguardi indiscreti. E continuiamo a lavorare in tandem, sebbene con ruoli diversi. Mio marito stavolta non recita in Mina Settembre, ma è tra i produttori. Credo sia utile per una coppia avere interessi professionali comuni”.

Spazio poi all’amore per il figlio che ha otto anni. Serena Rossi ha voluto evidenziare che il piccolo è la sua priorità assoluta e che ogni impegno è subordinato alle sue esigenze. Con il marito si divide fatiche e responsabilità in parti uguali. Quindi ha spiegato che Diego è un ragazzino allegro e felice. Intenzioni di allargare la famiglia? “Se arrivassero un fratellino o una sorellina, ne saremmo lieti”.

Infine l’interprete napoletana ha ricordato la sua esperienza a Sanremo. In particolare, ha sottolineato che con Amadeus si è trovata benissimo e che considera quell’impegno un’altra sfida professionale vinta. Se dovessero richiamarla in futuro, risponderà presente. “Se mi chiamano, ci vado”, ha rimarcato.