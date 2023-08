Serena Rossi “è incinta del secondo figlio, lo ha scoperto da poco”

Nelle ultime ore è circolata la voce secondo cui Serena Rossi avrebbe dato l’ok per la sua partecipazione a Mina Settembre 3, dopo alcuni dubbi iniziali. Le indiscrezioni sul suo conto, tuttavia, non si fermano qui e stavolta arrivano a toccare la sfera privata. Ecco di cosa si tratta.

Serena Rossi, non solo Mina Settembre: la nuova indiscrezione

Stando a quanto riportato da DiPiù Tv, Serena Rossi sarebbe incinta: “Ha scoperto da poco di esserlo di nuovo, la sua gioia è incontenibile” si legge. Pare però che la presunta gravidanza sia ancora agli inizi e la nota attrice e cantante napoletana stia vivendo questo momento con grande emozione: “Dopo essere passata per Napoli a salutare i suoi genitori è partita per le vacanza con la sua famiglia e alcuni amici in Molise e per un po’ è anche sparita dai social, così come ha fatto suo marito“.

La gravidanza, qualora fosse vera, potrebbe portare a delle modifiche nell’agenda di Serena Rossi. DiPiù Tv ha spiegato che la terza stagione di Mina Settembre si farà, ma che potrebbe slittare per il motivo di cui sopra: “L’attrice avrebbe dovuto iniziare a girare tra la fine di questa estate e gli inizi dell’autunno, stagione attesissima e per cui c’è già la sceneggiatura pronta, ma è stata rimandata a data da destinarsi“. Se in un primo momento si pensava ad una possibile messa in onda nel 2024, ora sembra che la serie possa non approdare sul piccolo schermo prima del 2025.

Trattasi, al momento, di indiscrezioni da prendere con le pinze. Non è chiaro se Serena Rossi sia effettivamente alle prese con la sua seconda gravidanza (ha già un figlio di sei anni) e non resta che attendere maggiori conferme, o smentite, a riguardo. Recentemente erano circolate indiscrezioni anche sulla terza stagione di Mina Settembre, fiction che la vede protagonista nei panni dell’omonima assistente sociale.

Mina Settembre 3: le voci sulla fiction Rai

Precedenti indiscrezioni avevano parlato di un’iniziale mancata conferma da parte della cantante e attrice, complici altri impegni tra cinema e televisione, per quanto riguarda la terza stagione della serie tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni. La conferma sarebbe poi arrivata e le voci parlavano anche di un presunto aumento di cachet. Erano quindi filtrate alcune indiscrezioni anche sul futuro della fiction targata Rai, le quali sottolineavano come, probabilmente, la terza stagione di Mina Settembre potesse essere l’ultima.

Anche queste voci attendono di essere confermate (o smentite). Da capire se Mina Settembre possa effettivamente salutare il suo pubblico dopo tre sole stagioni, alla luce dei buoni ascolti registrati nelle due precedenti (andate in onda rispettivamente nel 2021 e nel 2022). Stando alle parole dello sceneggiatore Fabrizio Cestaro, intervistato lo scorso novembre, Mina Settembre 3 potrebbe introdurre alcune interessanti novità, soprattutto per quanto riguarda i personaggi.