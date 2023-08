Mina Settembre 3, cancellata o no? Rebus risolto (finalmente)

Tra le fiction Rai di successo c’è anche Mina Settembre. La storia dell’assistente sociale interpretata da Serena Rossi è riuscita a conquistarsi una buona fetta di pubblico sul piccolo schermo, registrando ascolti convincenti. Due, al momento, sono le stagioni di questa serie prodotta da Rai Fiction e Italian International Film: la prima è andata in onda nel 2021, la seconda a fine 2022. Filtrano indiscrezioni anche sulla terza stagione, ecco quali.

Mina Settembre 3 si farà: c’è il sì di Serena Rossi

Come riportato da Dagospia, sembra che Serena Rossi abbia dato l’ok per prendere parte alla terza stagione di Mina Settembre. Pare, infatti, che l’attrice avesse qualche dubbio per via di altri impegni tra cinema e televisione, non confermando, inizialmente, la sua disponibilità per la terza stagione della fiction Rai. La fumata bianca sarebbe arrivata nei giorni scorsi, con l’attrice e cantante napoletana che avrebbe detto sì.

Dagospia ha parlato anche di un aumento di cachet per quanto riguarda la partecipazione di Serena Rossi alla terza stagione di Mina Settembre che, tra l’altro, potrebbe essere l’ultima. Sembra infatti che la fiction ispirata ai racconti di Maurizio De Giovanni stia per concludersi, con gli spettatori che potrebbero presto dover salutare l’assistente sociale Gelsomina Settembre. Trattasi, al momento, di semplici indiscrezioni e non è dato sapere se la fiction dirà addio al suo pubblico dopo sole tre stagioni. Al momento non possiamo che attendere comunicazioni ufficiali a riguardo.

Mina Settembre 3: le anticipazioni

A novembre 2022, lo sceneggiatore Fabrizio Cestaro aveva rilasciato un’intervista a Fanpage.it, dove aveva affrontato il discorso della terza stagione di Mina Settembre, regalando qualche anticipazione. Cestaro aveva parlato della possibilità di ridurre il numero di puntate, passando da sei a quattro, ma anche della difficoltà di trovare storie sorprendenti ed evitare di essere ridondanti nelle situazioni raccontate. Cestaro aveva individuato come possibile periodo di produzione della terza stagione quello tra la primavera e l’estate 2023, con possibile messa in onda nel 2024.

Cestaro, in conclusione, non aveva escluso la possibilità che la terza stagione potesse introdurre nuovi personaggi. Sembra, inoltre, che il protagonista del caso di una puntata della seconda stagione possa avere un ruolo chiave nella terza: molto probabilmente si tratta di Viola, interpretata da Ludovica Nasti, volto noto al pubblico Rai per aver vestito i panni di Lila ne L’Amica Geniale.