Serena Rossi, 5 curiosità private sul fidanzato e il legame con alcuni vip

Serena Rossi, napoletana classe 1985, è una delle artiste italiane più talentuose della sua generazione. Non solo: l’interprete campana, esempio di garbo e gentilezza, è pure amatissima dal pubblico, sia quello cinematografico sia quello televisivo. La sua sfavillante carriera e la sua intraprendenza l’hanno infatti portata a battere con successo diversi settori dello spettacolo. Così, a soli 35 anni, ha avuto parecchie soddisfazioni vestendo i panni dell’attrice, della cantante, della conduttrice e della doppiatrice. In amore il suo punto fermo è Davide Devenuto, con il quale ha allacciato una relazione nel 2008. Nel 2016 la coppia ha avuto un figlio, Diego. Non resta che andare a scoprire 5 curiosità private di Serena e alcuni aneddoti che riguardano anche altri vip.