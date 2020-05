Serena e Pago: sfoghi e addio. Così gli ex vivono il naufragio della storia

Serena Enardu e Pago: sfoghi e addio. Così i due ex stanno vivendo il naufragio della storia

Ci risiamo: Pago e Serena, come reso noto dalla Enardu pochi giorni fa, sono tornati a dirsi nuovamente addio. Una forte lite ha messo la pietra sopra alla love story (addio definitivo? Chissà…), dividendo l’ex tronista di Uomini e Donne e il cantante sardo che pareva avessero ritrovato feeling e complicità dopo il Grande Fratello Vip (reality che li aveva riuniti. Temptation Island Vip li aveva separati). E ora? Come sta vivendo la separazione la coppia? Serena continua ad essere molto attiva su Instagram, proseguendo la sua attività legata alla sponsorizzazione di vari prodotti (sulla questione le sono giunte parecchie critiche a cui ha replicato duramente). Pacifico, invece, è impegnato a promuovere il suo nuovo singolo ‘Tu lo sai’ e…

Serena Enardu non si ferma dopo l’addio a Pago: bisogna comunque andare avanti

Serena, dopo l’annuncio della rottura sentimentale, sta trascorrendo parecchio tempo con la gemella Elga, alla quale è legatissima da sempre. Inoltre, nelle scorse ore, ha ribattuto con veemenza ai biasimi ricevuti via social. “Mi stavo chiedendo ma voi quando avete dei problemi in famiglia quando litigate con il vostro compagno, quando vi lasciate voi non andate più a lavoro?. Perché continuo a ricevere messaggi: ‘A sei triste ma sponsorizzi…’. Io non lo so se a volte collegate il cervello… e cosa fate voi?”. L’ex tronista ha quindi specificato di avere una famiglia da mandare avanti e che la sua presenza social è anche per questioni professionali. Insomma, l’amore va e viene, le bollette da pagare e tutto ciò che serve per vivere no! E Pacifico? Cosa ne pensa di tutto quel che è accaduto?

Pago e un silenzio dalle mille interpretazioni

Anche Pago non ha rinunciato alla presenza social. Ha sfruttato i suoi profili per promuovere il suo nuovo singolo. Sulla rottura sentimentale ha preferito il silenzio. Un silenzio tombale che può avere mille interpretazioni. Fatto sta che il naufragio del rapporto, almeno professionalmente, non ha fermato né Settembre né la Enardu.