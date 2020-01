Serena al GF per Pago, ora parla Elga Enardu: “Non era il contesto adatto”

Serena Enardu e Pago: la sorella Elga parla dell’attuale situazione dei due e dell’incontro avventuo al Grande Fratello Vip

Serena Enardu e Pago torneranno insieme? L’ex tronista di Uomini e Donne ci ha provato, entrando nella Casa del Grande Fratello per un confronto in diretta. Ma non solo, è stata protagonista di un televoto che non le ha permesso di restare qualche giorno nel programma insieme al cantante. Su questo punto ci tiene a dire la sua Elga Enardu, attraverso una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine. La ragazza svela che, in questo momento, Serena ha molta paura che Pago faccia prevalere il suo orgoglio. La situazione è abbastanza difficile per la coppia, che a Temptation Island Vip non ha avuto il lieto fine sperato. Oggi Pacifico è abbastanza confuso e ciò che è accaduto nel reality delle tentazioni l’ha segnato parecchio. Elga precisa non c’è stato alcun tradimento da parte della sorella all’interno del programma, ma il cantante è comunque rimasto abbastanza scottato. Proprio per tale motivo, Elga è certa che Pago stia vivendo una condizione di malessere, che deve ancora essere da lui metabolizzato.

GF Vip, Serena e Pago: Elga Enardu convinta che sia stato un bene non far entrare la sorella nella Casa

Effettivamente le paure che ha Serena, di cui parla oggi Elga, sono condivise anche da Miriana Trevisan. Proprio quest’ultima oggi a Mattino 5 ha parlato del possibile ritorno di coppia di Pago e della Enardu. Nel frattempo, la moglie di Diego Daddi dice la sua sulla scelta della sorella di entrare nella Casa per riavvicinarsi a Pacifico Settembre. Elga è sicura che sia stato un bene che il televoto abbia deciso di non far entrare Serena per una settimana: “Pago ha avuto il tempo di pensare, di stare da solo. E poi secondo me quello non era il contesto adatto per il riavvicinamento di una coppia come la loro, due persone adulte, con un legame importante”. A detta di Elga, vivere insieme dentro la Casa avrebbe riportato Pago e Serena indietro nel tempo, ovvero all’esperienza vissuta a Temptation Island Vip.

Elga Enardu commenta l’incontro al GF Vip tra Miriana Trevisan e Pago

Anche Elga ha dovuto affrontare un periodo di crisi con il suo Diego Daddi. Fortunatamente tra loro è tornato il sereno e oggi spera che possa accadere lo stesso tra Pago e Serena. Intanto, nella sua intervista, la Enardu parla anche dell’incontro avvenuto nella Casa tra la Trevisan e Pacifico: “Ho apprezzato le parole di Miriana, ma credo che Pago seguirà il suo cuore come lo avrebbe seguito a prescindere da questo consiglio”.