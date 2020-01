Pago e Serena, la Trevisan dice di nuovo la sua: “Sarà difficile il perdono..”

Pago e Serena Enardu, Miriana Trevisan dice nuovamente la sua sulla coppia a Mattino 5

Miriana Trevisan torna a parlare di Pago e Serena Enardu a Mattino 5. La showgirl italiana è entrata, lo scorso 17 gennaio, all’interno della Casa del Grande Fratello Vip per dare tutto il suo sostegno al cantante. La settimana prima, ricordiamo, aveva fatto il suo ingresso proprio Serena, la quale sperava di poter restare per qualche giorno all’interno della Casa per riavvicinarsi a Pago. Il televoto non gliel’ha permesso e ora la Enardu, sui social, sembra essere disposta a tutto pur di riconquistare il cuore di Pacifico. Oggi a dire nuovamente la sua è Miriana, intervista a Mattino 5 da Federica Panicucci. La Trevisan vede difficile il perdono da parte di Pago, poiché sa quanto quest’ultimo sia una persona orgogliosa. Nonostante ciò, spera che sia lui che Serena siano felici. Miriana, infatti, fa notare che la Enardu sta davvero soffrendo. Quando cade la stima, però, secondo la Trevisan, è difficile tornare indietro. Non solo, la Panicucci chiede alla showgirl se ci potrebbe essere un ritorno di fiamma tra lei e Pago. Miriana, però, precisa che il rapporto tra loro è come quello che c’è tra fratello e sorella.

Pago e Serena Enardu: per Miriana Trevisan è abbastanza difficile un ritorno di fiamma per la coppia

“Ritorno di fiamma tra noi? No, credo che sia molto romantico, ringrazio tutti. siamo come se fossimo fratelli, siamo maturati insieme, abbiamo un rapporto che ci lega per nostro figlio”, confessa la Trevisan a Mattino 5. Dunque, nessun ritorno di fiamma tra lei e Pago. Intanto, la showgirl parla del rapporto che c’è attualmente tra Pacifico e Serena. “Lui è innamorato, è difficile perché un uomo orgoglioso. Sarà difficile il perdono. Mi auguro che loro siano felici, vedo in lei tanta sofferenza e mi dispiace”, dichiara poi la Trevisan in collegamento con la trasmissione di Canale 5. Pertanto, Miriana pensa sia difficile un effettivo ritorno di coppia tra Pago e Serena, ma spera comunque che possano essere entrambi felici.

Pago al GF Vip sempre più confuso: Miriana prende le difese di Serena Enardu

A detta di Miriana, però, da parte di Serena non ci sarebbe stato alcun tradimento a Temptation Island Vip. “Cade la stima quando c’è un tradimento, che poi per me non è stato così”, precisa la Trevisan, appoggiando la Enardu. Ora non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà tra Pago e Serena. Al Grande Fratello Vip, il cantante si dice ancora molto confuso.