Pago rinuncia a Serena Enardu? Il cantante diviso: “Non voglio pentirmi”

Pago e Serena Enardu: il cantante al GF Vip torna a parlare del loro possibile ritorno, ma appare amareggiato

Pago sembra non essere pronto a tornare con Serena Enardu. Lui stesso ne parla al Grande Fratello Vip questa notte con Paola Di Benedetto. Il cantante si ritrova, al momento, diviso, in quanto non sa proprio cosa fare. Ricordiamo che l’ex tronista di Uomini e Donne ha scelto di fare una gran bella sorpresa al gieffino, nel corso della prima puntata del programma. D’accordo con la trasmissione, Serena è entrata nella Casa per avere un confronto in diretta con Pago. Il televoto ha, però, deciso di non permetterla di restare a fianco al cantante, durante questa esperienza, per una settimana. Così, la Enardu è tornata a casa e sui social ha fatto intendere di essere ormai pronta a riconquistare il cuore di Pago. Serena pare non voler mollare la presa, tanto che dichiara di provare ancora dei forti sentimenti nei confronti del cantante. Quest’ultimo, nonostante sia forte ciò che prova, non vuole soffrire nuovamente. Pertanto, potrebbe scegliere di rinunciare a un ritorno di fiamma con Serena.

GF Vip, Pago si svela su Serena Enardu: il gieffino teme di soffrire nuovamente

Serena Enardu e Pago riusciranno a tornare insieme? Al GF Vip, questa notte, il cantante confida ciò che sente alla Di Benedetto. Molto preoccupato, il gieffino svela: “Adesso sto pensando a cosa devo fare, vorrei tornare da lei, ma non voglio pentirmi”. Ebbene, Pacifico vorrebbe tornare insieme a Serena, ma qualcosa continua a bloccarlo: la paura di soffrire nuovamente. Paola cerca così di rassicurare il cantante, che appare abbastanza amareggiato. La Di Benedetto è certa di aver visto in Serena una “donna innamorata” pronta a tutto per riconquistarlo. Il cantante, però, non può non ricordare quanto accaduto a Temptation Island Vip: “Lei ha sbagliato ad arrivare là in una condizione così delicata, colpa mia anche di non averlo capito, ma se avessi saputo non avrei mai rischiato”.

Serena Enardu pronta a tutto pur di riconquistare Pago: lui al momento è diviso

Al momento, Pago appare fortemente amareggiato su un possibile ritorno con Serena. E mentre quest’ultima esterna i suoi sentimenti sui social, il cantante ammette di aver apprezzato il gesto della Enardu, che avrebbe voluto restare al suo fianco per una settimana nella Casa, ma questo sembra non bastare. “Questo infatti mi ha fatto molto piacere però devo essere sicuro io adesso, non voglio avere ripensamenti in futuro”.