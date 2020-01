Serena non molla Pago: cosa accadde dopo Temptation e con Alessandro

Serena Enardu non molla la presa su Pago. Nuove confidenze fiume: perché si è ri-innamorata, cosa è accaduto dopo Temptation e la verità su quel che successe con il tentatore Alessandro (“Io crudele, ma…”)

Serena Enardu balza nuovamente sui suoi canali social e realizza una serie di Stories Instagram parlando ampiamente di Pago. L’ex tronista di Uomini e Donne si è riscoperta innamorata. Lei stessa lo ribadisce, specificando che questo impensabile ri-innamoramento è scaturito dal fatto che Pacifico Settembre oggi, rispetto a tre mesi fa, è una “persona nuova”. Un testacoda sentimentale che sta facendo molto discutere quello della sarda, che tuttavia tira dritta, in barba alle critiche e alle malelingue. Resta da capire che cosa passi nella testa del cantante e se il GF Vip lo riporterà tra le braccia dell’ex oppure su un’altra strada.

Pago, le confidenze di Serena

“In tante mi state chiedendo come sarebbe se tornassi con Pago”, esordisce Serena, “La stessa domanda che mi ha fatto anche lui. Io non sono per preconcetti e teorie assolute”. La Enardu prosegue, dicendosi estremamente convinta che “le persone cambiano” e che chi cambia è “una persona intelligente, libera ed evoluta”. Una premessa che introduce le seguenti parole: “Io e Pacifico siamo già cambiati tantissimo. Non penso che tornerà mai quello che c’era prima. Subito dopo Temptation, quando ci siamo parlati profondamente, abbiamo entrambi ammesso i nostri errori. Allora era troppo presto, ma io ero convinta che fosse tardi…” E ora?

“Io dico che non voglio tornare indietro perché è come se mi fossi innamorata nuovamente di lui”

“Non volevo tornare indietro, come voi credevo che le persone non cambiano. E invece oggi ne ho la certezza. Un po’ perché mi sento cambiata io, un po’ perché percepisco lui molto cambiato”. L’ex tronista quindi riflette: “Prima era diverso. Era una persona che tutte queste cose non le esternava. Anche i modi che ha tirato fuori dopo il programma sono nuovi modi che ho apprezzato.” Da qui il ri-innamoramento della sarda: “Io dico che non voglio tornare indietro perché è come se mi fossi innamorata nuovamente di lui. Nemmeno, è come se mi fossi innamorata di una persona nuova…”

“Sono stata brutale, ma non sleale. Ho fatto tutto sotto i suoi occhi. Ma non l’ho mai tradito”

La Enardu confida che non è stato semplice nemmeno per lei dover ammettere a se stessa di essere ancora, anzi nuovamente innamorata. “Io volevo mettere davvero fine a quel rapporto”, assicura. Ora però le cose stanno in modo diverso: “Sicuramente non sarà mai come prima, sarà molto meglio”. Infine la chiosa su Temptation Island e sull’avvicinamento che ebbe con il tentatore Alessandro: “Nessuno dei due (lei e Pago, ndr) è stato sleale. Sono stata brutale, ma non sleale. Ho fatto tutto sotto i suoi occhi. Ma non l’ho mai tradito. Sono stata crudele, questo sì. Ma non l’ho tradito. Ho fatto quello che ho fatto perché mi vedeva, mai l’avrei fatto di nascosto”.