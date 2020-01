Serena Enardu nostalgica, l’ultimo gesto per Pago divide il Web: “Non lo meriti”

Serena Enardu segue Pago al Grande Fratello Vip: l’ultimo gesto dell’ex tronista per riconquistare il cantante

Serena Enardu non molla: nuovi segnali per Pago e stavolta a parlare è il profilo Instagram dell’ex tronista. Non avendo alcun modo per entrare in contatto con lui, Serena ha scelto i social network per far capire che sta pensando a lui. Tra le stories ogni tanto inquadra la televisione sintonizzata su Mediaset Extra, dove va in onda la diretta del Gf Vip 4. Ieri sera per esempio ha fatto dei video di Pago vestito da spagnola, in occasione della festa di compleanno di Ivan Gonzalez. Oggi invece si è svegliata un po’ malinconica forse, visto che ha creato un video con le foto e i momenti con Pago nei loro sette anni di storia d’amore. E insieme al video c’è una dedica, che però ha spaccato in due il Web. “Noi negli anni”, si legge all’inizio del video con le foto di Serena e Pago. Poi lei ha aggiunto queste parole al post su Instagram: “I ragionamenti troveranno risposte solo quando la mente lascerà dare voce al cuore… Mi manchi”.

Serena Enardu nostalgica, il video dei momenti con Pago divide il Web: “Non lo meriti”

Parole che ha detto anche a Pago quando c’è stato il confronto nella Casa del Grande Fratello Vip, dopo soli due giorni dall’inizio del reality. A lui farà senz’altro piacere questa dedica, ma intanto tra i commenti al post di Serena sono arrivate numerose critiche, oltre che a messaggi di supporto. Come abbiamo detto, infatti, il Web è diviso in due: chi tifa per Pago e Serena di nuovo insieme e chi spera che non succeda. Chi l’ha attaccata tra i commenti ha manifestato dubbi sulle tempistiche di Serena. C’è infatti chi si domanda come mai solo ora le manchi Pago, chi pensa che se lui non fosse un concorrente del Gf Vip a lei non sarebbe mancato. E poi chi ha detto: “Lui non ti avrebbe mai trattato come lo hai trattato tu. Tornerà da te ma non lo meriti”. Come pure chi pensa che i panni sporchi si debbano lavare in casa e non in televisione. E poi c’è stato anche chi ha elencato a Serena tutti i motivi – non molto carini – per cui ha deciso di lasciare Pago a Temptation Island Vip.

Pago perdonerà Serena? C’è chi spera di rivedere la coppia insieme dopo il Gf Vip

Dall’altra parte c’è chi tifa per questo amore, ricordando quanto fossero belli insieme e credendo nel perdono, oltre che invitando Serena a non mollare. C’è anche chi invita tutti alla calma e a smettere di criticare Serena per le sue scelte, e poi tantissimi cuori da parte di chi ha gradito rivedere le foto e i video di Pago e Serena insieme. Adesso il pubblico del Gf Vip si domanda se questo video e queste parole della Enardu saranno oggetto di puntata lunedì sera. Signorini mostrerà tutto a Pago oppure lo lasceranno tranquillo, e per certi versi in panchina, almeno la prossima settimana?