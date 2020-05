Serena, ‘dribbling’ su Pago. Con lei l’amico Stefano: “Chi mi capisce è qui”

Serena Enardu, il reale motivo della rottura con Pago? Dribbling dell’ex tronista che si presenta in diretta social con Stefano, amico di vecchia data: “Chi mi capisce è qui”

Serena Enardu, a gran richiesta dei fan, è tornata a fare una diretta Instagram. Nei giorni scorsi aveva detto di non sentirsela per via della delicata situazione venutasi a creare dopo la rottura con Pago. Nell’incontro con i followers non si è presentata da sola ma con un carissimo amico, Stefano. “Ci conosciamo fin dall’epoca della scuola, lui è un amico, ha un anno in più di me”, ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne nel presentarlo. “Sono single”, si è affrettato a dire l’uomo, che ha tenuto un piglio simpatico e particolarmente comprensivo per Serena.

Serena sull’amico di vecchia data: “Chi mi capisce è qui… Stefano è una costante della mia vita”

“Chi mi capisce è qui… Stefano è una costante della mia vita”, spiega la Enardu. Forse una frecciatina velata a Pago. Arriva una domanda ‘extra’ e Serena taglia corto: “La sceneggiata di Clizia e Paolo Ciavarro dalla d’Urso? Pensate che in questo momento posso aver dedicato un pensiero a quella storia? Zero!”. Interviene Stefano: “Per lei non è stato un anno semplicissimo. Ha tirato fuori tante energie, tante forze, anche per andare a recuperare una persona. Non me l’aspettavo nemmeno io che avesse questa energia.” La Enardu ha tenuto a specificare che Stefano è solo un amico, prevenendo qualsivoglia gossip.

Serena dribbla la domanda su Pago

Serena ha affrontato anche il capitolo sentimentale. Oggi è single. Manca una figura al suo fianco? “Vorrei un compagno che mi trasmetta leggerezza. Però sarebbe la ciliegina sulla torta. Perché la torta c’è già: ho un figlio fantastico, una casa, un lavoro che mi piace e tanti hobby”. Durante la diretta la Enardu ha interagito anche con GossipeTv: “Quali sono stati i reali motivi della rottura con Pacifico? Lui ha parlato di ‘cose gravi’, che è successo?”. “Mi sono arrabbiata perché non faceva bene la raccolta differenziata”, ha scherzato la Enardu dribblando la domanda. A quanto pare non è ancora tempo di rivelare i segreti. Chissà quando sarà il momento giusto…